Spendenflut für Ehrenmal Gastronom Lars Lemke sammelte Geld für die Sanierung. Bürger folgten seinem Beispiel. Nun kann noch mehr in Ordnung gebracht werden.

Das 1924 eingeweihte Ehrenmal für die im Ersten Weltkrieg aus den Ortsteilen Großweitzschen, Kleinweitzschen, Scheergrund und Tautendorf Gefallenen, ist saniert worden. Jetzt soll noch die Treppenanlage in Ordnung kommen. © Dietmar Thomas

Die Sanierung des Kriegerehrenmales vor der Großweitzschener Kirche ist abgeschlossen. Nun sollen auch die Säulen und die Treppenanlage in Ordnung gebracht werden.

„Es ist noch etwas Geld, das durch Spenden eingegangen ist, übrig. Deshalb können wir die restlichen Sanierungsarbeiten anschieben und ohne Förderung bezahlen. Vielleicht wird noch gespendet, wenn die Leute sehen, dass etwas in ihrem Sinn passiert“, sagte Bürgermeister Ulrich Fleischer (parteilos). Gemeinderätin Ute Petzold schlug vor, noch einmal einen Spendenaufruf im Gemeindeblatt zu veröffentlichen.

Sanierung durch Spende möglich

In den vergangenen Jahrzehnten wurde das Ehrenmal, das an die im Ersten Weltkrieg Gefallenen aus den Ortsteilen Großweitzschen, Kleinweitzschen, Scheergrund und Tautendorf erinnert und 1924 eingeweiht wurde, vernachlässigt. Es waren Risse zu sehen, die Schriften schwer zu lesen, der Stein war insgesamt in einem schlechten Zustand und hatte Moos angesetzt. Damit sich das ändert, hat der heimische Gastronom Lars Lemke eine beachtliche Summe gespendet (DA berichtete). Kleine Spenden von Einwohnern folgten und gehen immer noch ein.

„Ich bin froh, sozusagen mit meiner Spende den Stein für die Sanierung des Denkmals ins Rollen gebracht zu haben. Dass es den Leuten im Ort wichtig ist, zeigen die Reaktionen und auch die weiteren Spenden für dieses Vorhaben an die Gemeinde“, sagte Lars Lemke. Schön sei auch, dass die Sanierung des Areals fortgesetzt werden könnte. Lemke spielt mit dem Gedanken, nach Fertigstellung eventuell eine kleine Weihe zu organisieren. Darüber will er allerdings erst einmal mit dem Bürgermeister sprechen. Nicht nur der Gastronom freut sich, dass das Denkmal nun wieder ein richtiges Schmuckstück geworden ist. Zur Ratssitzung gab es nur positive Stimmen bezüglich der Sanierung.

Im Sommer dieses Jahres begann Steinmetzmeister und Restaurator Joachim Weigel aus Chemnitz mit der Sanierung. Bei Arbeiten am Dach fand er ein großes Einweckglas, dessen Gummi etwas porös ist. Aus diesem holte er mehrere Geldscheine heraus. Obwohl große Beträge, wie eine Milliarde Reichsmark, auf den Scheinen stehen, sind sie kaum etwas wert. Künftig soll das Inflationsgeld in einem Bilderrahmen im Gemeindeamt Platz finden, so Bürgermeister Ulrich Fleischer .

Restaurator findet Inflationsgeld

„Beim Bau von Gebäuden oder Denkmalen ist es seit dem Mittelalter üblich, dass Zeitdokumente in einer Hülse hinterlegt wurden“, sagte Joachim Weigel. Allerdings hätten die wenigsten Kriegsehrenmale einen Hohlraum, in dem ein solches hülsenähnliches Gefäß Platz findet“, so der Restaurator. Er habe zum ersten Mal Geld bei der Restaurierung eines Ehrenmals gefunden. Es sei gut, dass es solche Denkmale gibt. „Sie machen den Menschen bewusst, welche eingreifenden Ereignisse die Kriege waren. Das Ehrenmal dokumentiere die Regional- und Familiengeschichte.“

Am Ehrenmal in Großweitzschen stehen 28 Namen. Die meisten Personen sind im Alter von 20 Jahren gefallen und haben in den Familien große Lücken hinterlassen.

Der Restaurator und Steinmetz unterteilte das Ehrenmal in drei Teile: das Oberteil mit dem Dachaufbau, das Mittelteil mit den Säulen sowie den Innenschriften und den Treppenaufbau mit dem Eisernen Kreuz und dem Eichenlaub.

Die Risse im Stein wurden verpresst und sind so gut wie nicht mehr zu sehen. Die Oberflächen wurden gereinigt und Fehlstellen ergänzt. Außerdem stellte der Restaurator die Inschriften des Denkmals her. Die Untere Denkmalschutzbehörde des Landkreises begleitete das Vorhaben.

Bei der Restaurierung wurde beachtet, dass der ursprüngliche Charakter des Denkmals erhalten bleibt. Die Architektur, die an Bismarcktürme des Entwurfs „Götterdämmerung“ der Jahrhundertwende erinnert, besteht aus Kunststein in Anmutung des Rochlitzer Porphyrs. Das Ehrenmal mit seiner Treppenanlage besitzt baugeschichtliche und ortsgeschichtliche Bedeutung für Großweitzschen.

Im Jahr 2013 ist der Brunnen, der im unteren Bereich des Treppenaufganges steht, saniert worden. Der alte Steinkranz aus dem Jahr 1854 wurde beim Freilegen des Brunnens gefunden. Die Firma Just aus Hartha restaurierte ihn und legte die Jahreszahl frei. Der Brunnen hat eine neue Granitabdeckung und eine funktionsfähige Holzpumpe bekommen. Möglich wurde das durch die Firma Pietzschmann Baumaschinen aus Großweitzschen. Diese hatte anlässlich ihres Firmengeburtstages ebenfalls eine Spendenaktion ins Leben gerufen, um den Brunnen wieder zu errichten.

