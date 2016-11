Spendenflohmarkt für Tim Zugunsten der Familie des krebskranken Kindes aus Weixdorf wird für Freitag zu einer besonderen Aktion eingeladen.

Tim und seine Mama Christina Marquardt. © privat

Unterstützer des krebskranken Tim aus Weixdorf laden für Freitag zu einem Spendenflohmarkt ein. Er findet von 14 bis 18 Uhr im Kursstudio Jumpin, im Elbcenter Bürgerstraße 74,in Dresden-Pieschen statt. Angeboten wird Babykleidung, Babyaccessoires, Kinderbücher und Spielzeug.

Die gesamten Einnahmen gehen an die Familie von Tim. Tim Marquardt erhielt kurz nach der Geburt die Diagnose Leukämie. Seit dem musste er eine Chemotherapie absolvieren. Außerdem begann eine weltweite Suche nach einem Stammzellenspender. Bei einer Typisierungsaktion Mitte Juni in Weixdorf ließen sich 2 000 Menschen registrieren. Inzwischen hat an der Charite in Berlin eine Stammzellenspende stattgefunden, die Tim offenbar gut überstanden hat. (SZ)

