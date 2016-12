Spendenbäckerei für Tiere in Not In Frankenthal gibt es am Sonntag einen Kuchenverkauf. Die Erlöse gehen an den Tierschutzverein.

Christiane Kubeja organisiert den Kuchenverkauf. © Thorsten Eckert

Die Frankenthalerin Christina Kubeja sammelt an diesem Sonntag Geld für Tiere in Not. In ihrem Zuhause, der alten Mühle auf der Großharthauer Straße 4, wird es einen Kuchenverkauf geben. Die Erlöse der Bäckerei kommen komplett dem Bischofswerdaer Tierschutzverein zugute. Von 13 bis 16 Uhr stehen die selbst gebackenen Kuchen zahlreicher Helfer zum Kaufen und Vernaschen bereit. „Der Gewinn wird für Tiere in Not verwendet, um Leid und Elend etwas zu lindern“, schreibt der Tierschutzverein auf Facebook.

Die vorweihnachtliche Hilfsaktion ist nicht die erste in der ehemaligen Mühle. Christina Kubeja unterstützte Bischofswerdas Tierschutz schon mehrmals. Die zugezogene Frankenthalerin engagiert sich seit Jahren für den Tierschutz, mobilisiert Unterstützer und sammelt Spenden. Vor drei Jahren zog sie aus Baden-Württemberg hierher. Weil sie sich Haus und Hof mit vielen Tieren teilte, suchte sie ein geeignetes Objekt mit ausreichend Platz für sich. Seitdem saniert sie die alte Mühle Stück für Stück. (cm)

