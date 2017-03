Spendenaktion startet Ein Verein hilft Roma-Familien in Rumänien. Für diese ist Bildung ganz wichtig.

Die Aktion „Hoffnung für Osteuropa“ startet am 5. März eine neue Spendenaktion, unter anderem für ein Projekt in Rumänien. Auftakt ist am Sonntag, 10 Uhr, mit einem Gottesdienst in der Stadtkirche Stolpen. Die Predigt hält Sachsens Diakoniechef Christian Schönfeld. Gesammelt wird unter anderem für ein Hausaufgabenprojekt in Rumänien.

In Zusammenarbeit mit der Roma-Kirche bietet der Verein Projekt Leben aus Lauterbach in vier Orten regelmäßig Hausaufgabenhilfe für Kinder aus Romafamilien an. Sie werden dabei nachmittags von Lehrerinnen der Schule und weiteren Mitarbeiterinnen betreut. Viele, die vorher nur selten oder nie ihre Hausaufgaben erledigten, arbeiten deutlich besser mit in der Schule. Sie erleben Lernerfolge, die sie zu weiteren guten Leistungen motivieren“, sagt Matthias Netwall vom Verein. Der größte Teil der Roma-Minderheit lebt materiell und sozial am Rand der Gesellschaft.

Für die Kinder sind gute Leistungen sehr wichtig, um später den Kreislauf aus mangelnder Bildung, Armut und Chancenlosigkeit verlassen zu können. Das Projekt, das bereits einige Jahre läuft, wurde schon einmal über „Hoffnung für Osteuropa“ gefördert.

Die Spenden werden benötigt, um das Personal und die Betriebskosten für die Räume zu bezahlen. (SZ/aw)

