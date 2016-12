Spendenaktion mit Brillenbaum Augenoptikerin Carmen Naumann unterstützt die Hilfsaktion „Recht auf Sehen“ in Ostafrika.

Brillenfassungen für Ostafrika: Augenoptikerin Carmen Naumann unterstützt die Hilfsaktion „Recht auf Sehen“. © Symbolbild/dpa

Optiker, die sich an der Brillenbaum-Aktion beteiligen, sammeln alte Brillen, spenden diese und belohnen ihre Kunden mit Rabatten. So auch noch bis zum Heiligabend Carmen Naumann in der Poststraße. Viele Menschen mit Sehschwäche haben in Afrika ohne Hilfe keinen Zugang zu Brillen. Die Aktion verbindet Nützliches mit der Besinnlichkeit von Weihnachten. Denn die gespendeten Brillen schmücken im Optikergeschäft einen Brillenbaum. „Alle Brillen, die auf unserem Brillenbaum hängen, werden an die Michael Pachleitner Group (MPO) übergeben, die sie dem Verein ,Recht auf Sehen´ zur Verfügung stellt“, sagt Carmen Naumann.

Aufgabe des Vereins ist es, optische Geräte und damit auch Brillenfassungen in Ostafrika zur Verfügung zu stellen. Der Verein gibt die dringend benötigten Fassungen vor Ort weiter. So wird die Ausstattung von Optikgeschäften, Krankenhäusern, Augenkliniken und Ausbildungseinrichtungen ermöglicht. Die Unterstützung der Kunden belohnen die Optiker mit einem Gutschein im Wert von 25 Prozent auf neue MPO-Brillengläser.

