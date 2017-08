Spendenaktion gescheitert Der Elbetierpark braucht dringend Geld, um Flächen kaufen zu können. Der erste Versuch ging schief.

Sven Näther, Chef der Hebelei, Franziska und Silke mit Tierbabys, einer Diepholzer Gans, einer bulgarischen Langhaarziege und einem Meerschweinchen. Zum Lachen ist dem Tierparkchef derzeit angesichts vieler Probleme nicht zumute. © Archiv/Claudia Hübschmann

Der Elbe-Tierpark in der Hebelei ist ein Anziehungspunkt, aber der Freizeiteinrichtung droht ein drastischer Einschnitt. Die Fläche des Parkes droht, um 80 Prozent zu schrumpfen. Grund ist, dass ein langjähriger Pachtvertrag Ende nächsten Jahres ausläuft. Den hat ein privater Landeigentümer mit der Gemeinde Diera-Zehren abgeschlossen. Die Gemeinde wiederum verpachtet das Gelände, auf dem sich der größte Teil des Elbe-Tierparkes befindet, an Betreiber Sven Näther weiter.

Der Landeigentümer will die Fläche nicht weiter verpachten, sondern verkaufen. Näther möchte gern kaufen, um den Tierpark in seiner ursprünglichen Form zu erhalten, hat aber kein Geld. Die Einnahmen reichen gerade so aus, um den Tierpark über Wasser zu halten. Geld zurücklegen kann er da nicht in nennenswertem Umfang. Deshalb hatte er jetzt eine Idee, rief ein Crowdfunding ins Leben, eine Spendenaktion im Internet. Doch der Erfolg war bescheiden.

Gerade einmal zwei Spender meldeten sich. „Es ist nicht gelaufen, wie wir uns das vorgestellt hatten. Derzeit habe ich keine neuen Ideen, um an Geld zu kommen“, sagt Näther resigniert. Wie viel Geld er konkret braucht, will er nicht sagen. Es geht allerdings um eine Fläche von vier Hektar, also 40 000 Quadratmetern. Selbst wenn man für das Land, das zudem noch im Überflutungsgebiet der Elbe liegt, nur einen Euro pro Quadratmeter annimmt, kämen also schon 40 000 Euro zusammen.

Nachdem es im Frühjahr wegen des schlechten Wetters eine großen Spendenbereitschaft für den Tierpark gab, ist das inzwischen wieder abgeebbt. „Wir können uns keine Marketingabteilung leisten, machen das neben unserer Arbeit, die gerade jetzt in der Hochsaison enorm ist“, sagt Näther fast entschuldigend. Nach den Ferien wolle er versuchen, eine neue Aktion ins Leben zu rufen. Er denkt an weitere Tier-, Baum- und Projektpatenschaften. Ob dadurch aber so viel Geld wie benötigt zusammenkommt, ist mehr als fraglich.

Ein Stück kam dem Tierparkchef die Gemeinde entgegen. Sie verpachtete ihm ein Grundstück, das gegenüber dem Tierpark liegt. Auch ein angrenzendes Waldgrundstück kann er nutzen. Doch ein Ersatz für die Fläche, die er verlieren könnte, ist das nicht. Die Grundstücke könnten aber als Ausweichfläche bei einem weiteren Hochwasser dienen. Die Tiere könnten dann auf diesen Grundstücken untergebracht werden.

Die Flächen, die er jetzt zu verlieren droht, braucht Näther vor allem, um Futter anzubauen. Müsste er das auch noch kaufen, wäre es nicht bezahlbar. „Ohne diese Flächen würden wir zudem unser Alleinstellungsmerkmal, die Weitläufigkeit des Tierparkes und die Nähe zur Elbe, verlieren“, sagt Näther. Neben den Futterwiesen würden Pfauen-, Schweine- und Ziegengehege wegfallen. Auch Pferde, Esel, Schweine, Störche müssten abgeschafft, seltene Tierarten deutlich reduziert werden.

Sven Näther läuft die Zeit davon. Zwar endet der Pachtvertrag erst Ende nächsten Jahres, aber bis zum Saisonbeginn 2018 müsste er das Geld zusammenhaben. Dabei hofft er auch auf die Unterstützung der Gemeinde Diera-Zehren, dass sie ihn berät, welche Fördermöglichkeiten oder vielleicht EU-Gelder es für den Kauf geben könnte. Vom Gemeinderat ist er enttäuscht. „Als ich in der Ratssitzung über die Probleme des Elbeparkes sprach, war keiner erschrocken, wie finanziell schlecht es um die Einrichtung steht, dass etwas getan werden muss. Ich habe kein Interesse gesehen, gemeinsam eine Lösung finden zu wollen“, sagt er.

Dabei hat er der Gemeinde durch die private Übernahme des Tierparkes vor acht Jahren viele Kosten erspart, ihr eine finanzielle Last von den Schultern genommen. Ansonsten wäre die traditionsreiche und beliebte Einrichtung wohl schon lange dicht. Der Elbe-Tierpark Hebelei wurde am 12. Mai 1972 als Wildgehege auf einer Fläche von zwei Hektar eröffnet. Seit seiner Gründung werden hier vom Aussterben bedrohte Haustiere gehalten und gezüchtet.

Vor Kurzem also bestand er seit genau 45 Jahren. Gefeiert hat Näther dieses kleine Jubiläum nicht. Dazu war es ihm angesichts der vielen Probleme nicht zumute. Aufgeben will er trotzdem nicht. Wenn es weder zur Pacht noch zum Kauf des Geländes kommt, will er trotzdem weitermachen. Dann eben auf einem deutlich kleineren Terrain.

Der Elbe-Tierpark Hebelei ist täglich von 9 Uhr bis 18 Uhr geöffnet.

