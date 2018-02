Spendenaktion fürs Finnhüttenlager Die Gemeinde Olbersdorf will die Anlage reparieren lassen. Dafür konnte bereits Geld beim vorwinterlichen Handwerksmarkt gesammelt werden.

Beate Dreier, Leiterin der Musikschule Fröhlich, hat beim letzten vorwinterlichen Handwerksmarkt in Olbersdorf bereits Geld für das Lager gesammelt und die Gage des Auftritts gespendet. © Matthias Weber

Olbersdorf. Die notwendige Instandsetzung von drei Häuschen im Olbersdorfer Finnhüttenlager kostet rund 10 000 Euro. Darüber hat der Olbersdorfer Bauamtsleiter Ralph Bürger jetzt im Technischen Ausschuss des Gemeinderates informiert. Die Verwaltung war vom Gemeinderat mit der Ermittlung der Kosten für die Reparatur beauftragt worden, nachdem sich die Räte im vorigen Jahr für den Fortbestand des Finnhüttenlagers am Volksbad ausgesprochen hatten. Ende 2016 hatten sie noch beschlossen, das Lager ab 2018 nur noch eingeschränkt zu nutzen, einzelne Hütten sollten abgerissen werden. Dagegen hatte es im Ort Widerstand gegeben.

Nun soll es eine Spendensammlung für das Lager mit seinen acht Finnhütten und 32 Schlafplätzen geben. Die Gemeindeverwaltung will darüber im nächsten Amtsblatt informieren. Außerdem hat Beate Dreier, Leiterin der Musikschule Fröhlich, beim letzten vorwinterlichen Handwerksmarkt in Olbersdorf bereits Geld für das Lager gesammelt und die Gage des Auftritts gespendet. Eltern der Musikschule haben sich daneben zu Arbeitseinsätzen bereiterklärt, die nach Abstimmung mit der Gemeinde stattfinden könnten, so Beate Dreier. Die Musikschule will Ende Juni dieses Jahres wieder ihr Probenlager im Finnhüttenlager durchführen. Dort könnte es auch ein Benefizkonzert geben, so Dreier. (SZ/se)

