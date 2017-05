Spendenaktion für Medinger Familie Die Naumanns hat ein schwerer Schicksalsschlag ereilt. Eine Freundin sammelt nun Geld, um der Familie zu helfen.

© dpa

Die Hilfsbereitschaft, die Luisa Eisold in den vergangenen Wochen erfahren hat, ist unglaublich. Der Zusammenhalt in der Großgemeinde Ottendorf-Okrilla in solchen Momenten deutlich sichtbar. Doch worum geht es? Um eine Spendenaktion. Diese hat Luisa Eisold im April ins Leben gerufen, um die Familie Naumann aus Medingen zu unterstützen. Denn Vater Rainer musste die Diagnose ALS (Amyotrophe Lateralsklerose) hinnehmen – eine Krankheit, die das Nervensystem angreift und bis heute nicht heilbar ist. Damit die Familie, zu der auch zwei kleine Kinder gehören, die künftige Zeit mit dem Vater genießen kann, hat Luisa Eisold die bereits angesprochene Spendenaktion gestartet. Mit den darüber eingenommenen Geldern sollen schöne Familienurlaube sowie Umbaumaßnahmen am Haus der Naumanns finanziert werden.

Die Spendenaktion läuft über die Internetplattform „Leetchi“. Diese widmet sich seit ihrer Gründung dem persönlichen Crowdfunding sowie Spendenaktionen. Bisher sind für Familie Naumann knapp 3 700 Euro zusammengekommen, über 90 Bürger haben gespendet. Wer sich an dem Aufruf von Luisa Eisold ebenfalls noch beteiligen möchte, hat noch immer die Chance dazu. (ste)

Die Spendenaktion ist im Internet zu finden unter: www.leetchi.com/c/soziales-von-romy-und-rainer-naumann

zur Startseite