Spendenaktion für Lichterglanz geht weiter Eigentlich soll am Dienstag Schluss ein. Aber es gibt jetzt doch noch eine Chance für die Aktion des Aktionsringes.

Görlitz. Am Montagabend sieht es immer noch etwas mau aus für die Crowdfundig-Aktion des Vereins Aktionsring Görlitz. 825 Euro stehen zu Buche, 5000 waren angepeilt. Es gibt inzwischen sieben Fans und elf Unterstützer. Zu wenig, um die Summe zusammen zu bekommen, die sich der Verein vorgestellt hat. Nun gibt es aber eine gute Nachricht. „Startnext hat aufgrund der Zusagen eines vierstelligen Betrages mehrerer Sponsoren die Verlängerung der Crowdfunding-Aktion zugesagt“, sagt Vereinsvorsitzender Thomas Schynol. Deshalb kann auch weiter für den Tag gespendet werden, den es seit 2010 als besonderen Einkaufs-Höhepunkt in Görlitz gibt. Dem Verein Aktionsring fällt es in diesem Jahr schwer, seinen finanziellen Anteil zu stemmen. Lichterglanz wird aus drei Quellen finanziert. Es gibt Sponsoren, Gelder von teilnehmenden Händlern, aus der Gastronomie und eben vom Aktionsring.

Das Problem: Dem Verein gehen die Gelder aus, weil er sie auch in andere Projekte steckt, wie etwa die Beleuchtung der Muschelminna, den Start und die Vorbereitung des ersten Görlitzer BID-Gebietes. Da der Verein aber keinesfalls den Lichterglanz aufgeben möchte, greift der Vorstand nun auf eine neue Form der Finanzierung zurück: Crowdfunding. Das bedeutet: Das Vorhaben wird auf einer entsprechenden Seite im Internet präsentiert und darauf gehofft, dass sich ausreichend Spender finden, die das Ganze finanziell unterstützen. Im Fall des Aktionsringes und des Lichterglanzes ist es die Crowdfunding-Seite Startnext.

