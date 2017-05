Spendenaktion für Hochwasseropfer Der Verein Nikolaikirche Spitzkunnersdorf und die Kirchgemeinde haben ein Konto für die von der Schlammlawine Betroffenen eingerichtet.

Viele Menschen haben bereits tatkräfitg geholfen, um den Schlamm zu beseitigen. © Matthias Weber

Spitzkunnersdorf. Nachdem bereits am Wochenende viele Bürger sofort den Opfern des Unwetters am Sonntag in Spitzkunnersdorf geholfen haben, gibt es jetzt auch ein Spendenkonto für sie. Gemeinsam haben die Evangelisch-Lutherische Kirchgemeinde „Am Großen Stein“ und der Verein Nikolaikirche Spitzkunnersdorf ein Spendenkonto eingerichtet. Das berichtete am Dienstag Vereinsvorsitzender Peter Hauser der SZ. Die Kirchgemeinde ist für Seifhennersdorf, Leutersdorf und Spitzkunnersdorf zuständig. Überweisungsbelege für das Spendenkonto gibt es ab Freitag im Büro der Kirchgemeinde. „Wir wollen die Scheine auch als Postwurfsendung in Spitzkunnersdorf in den Briefkästen der nicht vom Hochwasser betroffenen Straßen verteilen“, schildert er.

Binnen kurzer Zeit sind am Sonntag in Spitzkunnersdorf viele Häuser und Grundstücke vor allem in der Dorfstraße, am Pappelweg und an der Weberstraße von einer Wasser- und Schlammlawine überrollt worden. In manchen Häusern stand das Wasser etwa einen Meter hoch. (SZ/hg)

Spendenkonto: Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien; BIC: WELADED1GRL, IBAN: DE 38850501000232051747; Kennwort: Spende für Hochwasserhilfe

