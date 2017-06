Spendenaktion für den kranken Louis Der Vierjährige aus Glashütte bekommt bald einen Rollstuhl. Mobiler ist er damit aber nicht.

Der vierjährige Louis bekommt bald einen Rollstuhl. Der passt aber nicht in den alten Kombi von seiner Mutter Sandy Kietzmann (rechts). Sie möchte nun ein neues Auto kaufen, in dem sie auch Pflegerin Nicole Frömter mitnehmen kann. Louis muss rund um die Uhr versorgt werden. © Egbert Kamprath

Glashütte. Seit seiner Geburt leidet Louis Kietzmann unter einer seltenen Form von Muskelschwäche. Das kleine Kerlchen ist so schwach, das er liegen und künstlich gefüttert werden muss. Damit seine Mutter Sandy ihren Alltag mit den anderen Kindern bewältigen kann, hilft ein Pflegedienst an vier Tagen rund um die Uhr. An den anderen drei Tagen von Nachmittag bis zum Morgen des nächsten Tages. Die Betreuung und die ärztliche Hilfe der Uniklinik Dresden zeigen erste Erfolge. „Es ist besser geworden“, sagt die 39-jährige Mutter. „Im August wird Louis den Kindergarten besuchen“, berichtet sie. Das werde sich sicher auch positiv auf ihn auswirken, meint sie. Damit die Familie etwas mobiler sein kann, bekommt sie in den nächsten Wochen einen Rollstuhl. Über den freut sich die Sandy Kietzmann zwar.

Gleichzeitig treibt ihr das aber Sorgenfalten auf die Stirn. Denn sie weiß nicht, wie sie den transportieren soll. In ihren Mazda, Baujahr 1999, passt der definitiv nicht rein. Deshalb bemüht sich die Glashütterin um Ersatz. Sie braucht einen Kleinbus, in dem sie den Rollstuhl und eine Pflegekraft mitnehmen könnte. Doch solche Autos sind teuer. „Ich habe mich in Autohäusern umgehört“, sagt die 39-Jährige. „Das kann ich mir nicht leisten“, sagt sie. Auch für einen gebrauchten hätte sie nicht genügend Geld, sagt die Glashütterin, die vier Kinder hat und alleinerziehend ist. „Ich kriege keinen Kredit“, sagt sie. Denn sie befindet sich noch in der Privatinsolvenz. „Ich hatte ein Geschäft in Glashütte, Sandys Kaufmannsladen“, erzählt sie. Dieser lief ganz gut, weil sie ihren Kunden auch Waren ins Haus lieferte. Doch die Belastungen waren zu groß. „Ich bekam Rückenprobleme“, erinnert sie sich. 2009 musste sie aufgeben. Danach jobbte sie noch als Verkäuferin. Doch das reichte nicht, um die Raten abzuzahlen.

Und das macht es heute noch so kompliziert. Deshalb suchte sie Kontakt zu Wohlfahrtsverbänden und Stiftungen, die sozial benachteiligte Familien unterstützen. Denn die Familie hat zwar einen Anspruch auf einen Fahrdienst, der Louis zum Kindergarten bringt. Ein Anspruch auf ein Auto habe sie aber nicht. Das bestätigt auch Sigrid Winkler-Schwarz vom Diakonischen Werk. Sandy Kietzmann weiß das. Trotzdem würde sie gern ein Auto haben, um mit Louis in die Uniklinik nach Dresden fahren zu können. Gern würde sie mit ihrer Familie auch Ausflüge machen. Ohne Auto ist das künftig nicht mehr möglich. Deshalb wandte sich Frau Kitzmann an potenzielle Unterstützer. „Ich habe über 100 Stiftungen angeschrieben“, sagt Sandy Kietzmann. Einige sagten ihr Hilfe zu.

Der Verein Mobil mit Behinderung in Jockgrim bei Karlsruhe bot Frau Kietzmann an, eine Spendenaktion zu unterstützen. Darauf ging die Glashütterin ein. Seither bemüht sie sich weiter um Spender. „Acht Stiftungen haben mir Hilfe angeboten, die Beträge schwanken zwischen 500 und 1 000 Euro“, sagt Frau Kietzmann. Bisher sind insgesamt rund 8 000 Euro eingegangen. Damit könnte sie bisher den Einbau der Rampe finanzieren, der etwa 7 000 Euro kosten würde. Das Auto selbst wird ziemlich teuer, denn dafür gibt es Auflagen vom Verein. Es darf nicht älter als fünf Jahre sein, es muss Tüv haben und nicht mehr als 70 000 Kilometer gefahren sein. Gerade das letztere Kriterium sei hart zu erfüllen. Denn Fahrzeuge in der Größe eines VW T5 haben nach kurzer Zeit schon viele Kilometer runter. Nach Besuchen in mehreren Autohäusern weiß sie, dass ein Auto mit eingebauter Rampe rund 35 000 Euro kosten würde. Ihr fehlen also noch 27 000 Euro. Um diese Lücke zu schließen, sammelt sie zusammen mit dem Verein „Mobil mit Behinderung“ weiter Spenden. Ihren Spendenaufruf hat sie auch via Facebook veröffentlicht. Und auch an ihrem alten Mazda klebt ein Spendenaufruf. „Ich weiß von einer anderen Mutti, dass das bei ihr geholfen hat.“

Ein gutes Ende nimmt ihre vor zwei Jahren begonnene Suche nach einer neuen Wohnung. „Spätestens in einem halben Jahr werde ich sie beziehen können“, sagt sie. Der Mann einer guten Bekannten konnte ihr helfen. Bisher wohnt Frau Kietzmann zusammen mit ihren Kindern im vierten Stock eines Wohnhauses in der Bahnhofsstraße in Glashütte.

Spendenkonto: Kontoinhaber: Mobil mit Behinderung: Verwendungszweck: Louis 12766; IBAN.: DE41 6602 0500 0008 7113 00; BIC: BFSWDE33KRL; Bank für Sozialwirtschaft, auf Wunsch wird eine Spendenquittung ausgestellt.

