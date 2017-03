Spendenaktion für das Görlitzer Tierheim Die Initiative „Görlitzer Stadtleben“ sammelt Futter, Bettwäsche und Handtücher.

„Tiere können selbst nicht sagen, dass sie Hilfe brauchen, deswegen wollten wir ihnen eine Stimme geben“, sagt die Görlitzerin Jessica Pohl, die selbst mit Hunden und Katzen aufgewachsen ist. Zusammen mit zwei Schulfreunden hat die 20-Jährige jetzt eine Sachspendenaktion organisiert.

Die Initiative „Görlitzer Stadtleben“ wurde 2015 von ihnen gegründet und bietet an, ehrenamtlich Veranstaltungen aller Art in Görlitz und Umgebung zu organisieren und zu unterstützen. Jeder, der Lust hat, kann sich auch als Helfer engagieren. Die Initiative entstand aus der Motivation heraus, Görlitz kulturell zu bereichern, berichtet Jessica Pohl. Deshalb hat sie auch den „Görlitzer Partychor“ ins Leben gerufen. Der Chor besteht aus Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern, die ihren ersten Auftritt im Februar hatten und Liedermacher Rolf Zuckowski in der Görlitzer Kulturbrauerei zum 40. Bühnenjubiläum gratulierte. Ein weiterer Auftritt ist für September geplant.

Tierheimleiter Peter Vater ist über den Einsatz der Initiative für das Tierheim in Biesnitz sehr erfreut: „Wir sind auf Spenden aller Art angewiesen.“ Gegenwärtig leben immerhin 80 Hunde, 190 Katzen und etliche Kleintiere im Tierheim. Futter wird immer am dringendsten gebraucht und auch Wolldecken, Bettwäsche, Handtücher, Kleintierstreu, Kratzbäume und andere Tierspielzeuge werden benötigt.

Sachspenden sind äußerst wichtig, sagt Herr Vater, da das meiste Geld für Tierarztkosten und Medikamente ausgegeben werde. Es gibt zwei Möglichkeiten an der Spendenaktion teilzunehmen: Entweder kann man sich am 17. März, um 15.30 Uhr, mit anderen Spendern und den Organisatoren direkt vor dem Tierheim treffen, um die Spenden gemeinsam zu übergeben. Oder man liefert die Spenden im Vorfeld bei den Organisatoren ab, die Kontaktdaten finden Interessenten im Internet – auf der Facebookseite des „Görlitzer Stadtlebens“.

Tierheimleiter Peter Vater würde sich freuen, wenn alle Spenden in einwandfreiem Zustand sind, damit das Tierheim nicht noch zusätzliche Kosten für die Entsorgung hat. Neben Sachspenden kann das Tierheim auch jede Geldspende gut gebrauchen – egal in welcher Höhe.

Spenden können überwiesen werden:

Tierheim „Krambambuli“ Görlitz

IBAN: DE70 8505 0 100 0000 0 12815

BIC: WELADED1GRL

Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien

