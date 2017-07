Spendenaktion für Beachvolleyballplatz An der Schandauer Toskana-Therme würden die Volleyballer abends länger spielen. Aber dafür fehlt Licht.

Beachvolleyball soll auch spätabends möglich sein. © dpa

Im Sand auf dem Beachvolleyballplatz an der Toskana-Therme in Bad Schandau herrscht abends reges Treiben. Jedenfalls bis zum Dunkelwerden. „Wir haben aber gemerkt, dass viele länger spielen würden, wenn sie könnten“, sagt André Große von der Event-Crew, die sich um den Platz kümmert. Deshalb gibt es die Initiative, dort eine Beleuchtung zu bauen. Für die Arbeitsleistungen hat die Event-Crew ihre Hilfe zugesagt. Für die Technik werden aber noch rund 500 Euro gebraucht, die nun als Spenden eingeworben werden. Wer sich vergewissern will, dass man auch als Zuschauer bei kühlen Getränken seine Freude an dem Platz haben kann, ist zum Mitternachtsturnier am Freitag, 4. August, ab 17 Uhr, eingeladen. (SZ/gk)

