Spendenaktion beim BFV-Heimspiel BFV erwartet Union Sandersdorf. In Gera gestohlene Fanutensilien sollen ersetzt werden.

Spenden werden beim Oberliga-Spiel gesammelt. © dpa

Fußball-Oberliga. In der Fußball-Oberliga steht für den Bischofswerdaer FV das vorletzte Heimspiel der Hinrunde an. Der Tabellendritte erwartet am Sonnabend die SG Union Sandersdorf (12.). Gespielt wird ab 13 Uhr auf dem heimischen Kunstrasenplatz Süd. Der BFV rangiert sechs Punkte hinter Spitzenreiter Germania Halberstadt, aber Schmidt verschwendet keinen Gedanken an Rang eins: „Im Moment ist uns Germania noch ein ganzes Stück voraus, nicht nur, weil sie in Halberstadt praktisch unter Profibedingungen arbeiten.“

Derweil meldete sich das Präsidium nach den Vorfällen vor einer Woche in Gera noch einmal zu Wort: „Wir waren entsetzt über das, was da nach dem Spiel dort passiert ist. Unsere Gedanken sind bei den Fans Heinz Lösche, Carsten Kunert, Ronny Lehmann, Lars Grabert und Detlef Neumann, die tätlich angegriffen wurden und zum Teil erhebliche Verletzungen davongetragen haben.“

Neben den körperlichen Schäden kam noch der Diebstahl von BFV-Fanutensilien hinzu. Nun soll mit einer geplanten Spendenaktion während des Oberliga-Punktspiels der Verlust der geraubten Gegenstände finanziell ausgeglichen werden. (js)

