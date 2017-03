Spendenaktion beginnt Seit über 20 Jahren unterstützt das Projekt Leben Romafamilien in Rumänien. Es ist Hilfe zur Selbsthilfe.

Hoffnung für Osteuropa, so heißt die Spendenaktion der evangelisch-lutherischen Landeskirche, die jetzt gestartet ist. Von dem gesammelten Geld werden in den Jahren 2017 und 2018 zwei Vereine unterstützt, die sich seit Längerem um Projekte in Osteuropa kümmern. Einer davon ist der Verein Projekt Leben aus dem Stolpener Ortsteil Lauterbach.

In Zusammenarbeit mit der Roma-Kirche bietet der Verein in vier Orten regelmäßig Hausaufgabenhilfe für Kinder aus Romafamilien an. Sie werden dabei nachmittags von Lehrerinnen der Schule und weiteren Mitarbeiterinnen betreut. „Viele, die vorher nur selten oder nie ihre Hausaufgaben erledigten, arbeiten deutlich besser mit in der Schule. Sie erleben Lernerfolge, die sie zu weiteren guten Leistungen motivieren“, sagt Matthias Netwall vom Verein.

Dieser setzt sich seit über 20 Jahren für Roma in Rumänien ein. Während es ganz am Anfang vor allem um Spendensammlungen für Bekleidung und Spielzeug sowie Haushaltsgegenstände ging, steht jetzt die Hilfe zur Selbsthilfe im Vordergrund.

Der größte Teil der Roma-Minderheit lebt materiell und sozial am Rand der Gesellschaft. „Für die Kinder sind gute Leistungen sehr wichtig, um später den Kreislauf aus mangelnder Bildung, Armut und Chancenlosigkeit verlassen zu können“, sagt Matthias Netwall. Das Projekt, das bereits einige Jahre läuft, wurde schon einmal über die Aktion „Hoffnung für Osteuropa“ gefördert. Die Spenden werden benötigt, um das Personal und die Betriebskosten für die Räume zu bezahlen.

Neben dem Lauterbacher Verein wird von der Spendensammlung auch der Oberlausitzer Verein Gumpo unterstützt. Dieser kümmert sich seit vielen Jahren um eine Kinder-Krebsklinik in der weißrussischen Hauptstadt Minsk. Mit dem Geld sollen die kunsttherapeutischen Angebote ausgebaut werden. „Häufig finden Kinder in solchen Kursen wieder neuen Mut, haben das Gefühl, wieder mit im Leben zu stehen“, sagt Gumpo-Vorsitzender Ralf Becker.

„Hoffnung für Osteuropa“ ist eine Sammelaktion in Verantwortung der Diakonie Sachsen.

