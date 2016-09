Spenden unterstützen Spielplatzbau Mehrere Vereine haben sich in Niederottendorf engagiert. Das Ergebnis steht schon.

Der neue Spielplatz in Niederottendorf ist durch Spenden mitfinanziert worden. Im letzten Verwaltungsausschuss wurden die Gelder offiziell genehmigt. Einen Scheck in Höhe von 255 Euro hat der Schulförderverein der Grundschule Oberottendorf beigesteuert. Außerdem unterstützte der Sportverein Berthelsdorf den Bau des Spielplatzes. Der Verein hat zu dem Projekt insgesamt 3 800 Euro dazugegeben. Der Spielplatz wurde in den vergangenen Wochen neben dem Sportplatz errichtet. Im Rahmen des Herbstfestes der Vereine, das Anfang September gefeiert wurde, ist der Platz offiziell freigegeben worden. Auf dem Areal gibt es nun eine Spielkombination mit Kletterwand, Wackelbrücke, Hangelstrecke und jede Menge Sand. Auch Sitzgelegenheiten gehören zu dem Ensemble. An der Gestaltung hatten sich im Vorfeld die örtlichen Vereine und Akteure beteiligt. In Niederottendorf gab es bisher keinen Spielplatz. (SZ/kat)

