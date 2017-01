Spenden statt schenken Die Arnsdorfer Arnoldis-Apotheke feierte ihr 25-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass wurde Geld für einen guten Zweck gesammelt.

Die Arnoldis Apotheke in Arnsdorf feiert 25-jähriges Jubiläum. Dieses haben die Mitarbeiter genutzt, um Spenden für das Karswaldbad zu sammeln. © Thorsten Eckert

Besser könnte das neue Jahr für das Arnsdorfer Karswaldbad nicht starten. Denn der betreibende Badverein hat schon jetzt eine Spendenzusage bekommen. Und zwar von der im Ort ansässigen Arnoldis-Apotheke. Diese hat vor Kurzem ihr 25-jähriges Jubiläum gefeiert. Dieses haben die Mitarbeiter zum Anlass genommen, um in der Gemeinde etwas Gutes zu tun. Und deshalb stand ihre Jubiläumsfeier quasi unter dem Motto Spenden statt Schenken. Das Prinzip: Die Apotheke hatte alle Arnsdorfer, die gemeinsam mit den Mitarbeitern gefeiert haben, gebeten auf Geschenke für die Apotheke zu verzichten. Statt kleinen Aufmerksamkeiten oder Blumen, sollten die Bürger der Gemeinde lieber eine kleine Spende hinterlassen. Und zwar für das Karswaldbad. Die genaue Summe, die dabei gesammelt wurde, ist bisher allerdings noch nicht bekannt. „Die Chefin der Apotheke ist noch ein paar Wochen im Urlaub“, berichtet Jürgen Brendel vom Badverein. Doch sobald sie wieder in der Heimat und an ihrem Arbeitsplatz ist, soll es eine offizielle Übergabe der Spendensumme geben.

Doch egal wie hoch dieser Betrag auch sein mag, für das Karswaldbad ist jede Unterstützung überlebenswichtig. Schließlich kämpfte der Badverein im vergangenen Jahr darum, die Einrichtung 2017 überhaupt wieder öffnen zu können. Denn der durchwachsene Sommer hatte 2016 für einen hohen Einnahmenverlust gesorgt. Nicht eingeplante Ausgaben sorgten ebenfalls für rote Zahlen. Letztendlich war der Badverein auf die Unterstützung der Gemeinde angewiesen. Ohne deren Hilfe hätte das Freibad 2017 nicht mehr öffnen können. Doch der Gemeinderat wusste um die Bedeutung des Freibades in Arnsdorf und stimmte einem Antrag auf Sonderzuschuss in Höhe von 5 000 Euro einstimmig zu. Doch natürlich kann die eher klamme Gemeinde nicht jedes Jahr so viel Geld zusätzlich für das Freibad locker machen. Genau aus diesem Grund ist es wichtig, dass der Badverein gelegentlich ein paar Spenden bekommt. So wie jetzt von der Arnoldis-Apotheke, die mit gutem Beispiel 2017 voran geht.

