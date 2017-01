Spenden statt Geschenke Tischlermeister Jürgen Wolff feiert runden Geburtstag. Seine Kinder haben sich eine Überraschung ausgedacht.

In der Kita Zschopauknirpse soll ein Bewegungsplatz angelegt werden. Bisher fehlt den Kindern im Außengelände ein Bereich zum Ballspielen. Klara (von links), Lydia, Luna und Johnny zeigen ein Modell, das die Kitakinder gebastelt haben. © Dietmar Thomas

Ballspielen im Freien ist für die Jungen und Mädchen der Kita Zschopauknirpse ein Unding. Es fehlt ein ebenerdiger, eingezäunter Bereich, damit die Bälle nicht ständig den Hang hinabkullern. Das hat sich in Waldheim herumgesprochen. Zum 60. Geburtstag seines Vaters Jürgen Wolff hat sich Tischlermeister Thomas Wolff deshalb etwas Besonderes überlegt. „Wer zur Feier kommt, soll bitte keine Geschenke mitbringen. Stattdessen wünschen wir uns eine Spende für die Kindertagesstätte Zschopauknirpse“, sagt Thomas Wolff, der im Betrieb des Vaters mitarbeitet. Mit dem Geld soll geholfen werden, einen Bewegungsplatz in der Kita zu finanzieren.

Eine Kita-Mitarbeiterin erklärt: „Für unser Projekt benötigen wir rund 13 000 Euro.“ Davon, wie der Bewegungsplatz aussieht, haben die Kleinen schon eine klare Vorstellung. Sie haben ein Modell gebastelt: Ein roter Sportplatz so groß wie ein Fußballfeld mit einem Ballnetz rundherum soll es sein. „So viel Platz haben wir nicht, auch wenn die genauen Maße noch nicht feststehen“, sagt die Mitarbeiterin. Zudem solle auf der Fläche, die zunächst zu begradigen ist, Rasen eingesät werden. „Die Kinder haben den Platz rot angemalt, weil sie den an der Grundschule kennen“, erklärt die Erzieherin.

Die Idee für den Bewegungsplatz sei bereits 2015 während einer Teambesprechung entstanden. Der Elternrat wurde eingeweiht und habe sofort begeistert reagiert. „Im vergangenen Jahr haben wir uns dann alle für Spenden in der Region starkgemacht. Mehr als 5 000 Euro haben wir bereits zusammen“, sagt die Mitarbeiterin. Derzeit würden diverse Abstimmungen mit Behörden sowie dem Planungsbüro laufen. „Unser Ziel ist, den Platz spätestens im Herbst einweihen zu können“, gibt sie den Zeitfahrplan vor.

Vor allem die älteren Jungs würden sich schon wahnsinnig darauf freuen, endlich auf dem Kita-Gelände Fußballspielen zu können. Bei den Kindern soll die Freude für alle Ballsportarten geweckt werden. „Der VfL und der SV Aufbau Waldheim suchen immer Nachwuchs und Talente für ihre Gruppen. Da ist es gut, schon in der Kita den Grundstein zu legen“, meint die Mitarbeiterin.

Die Idee von Familie Wolff findet das Kita-Team klasse. Das Unternehmen ist in Waldheim bekannt. Am 20. August 1991 hat Jürgen Wolff sein Gewerbe als Tischlermeister angemeldet. Zuvor hatte er bei der Firma Rockhausen in Waldheim gearbeitet. Zunächst stellte Wolff seine Erzeugnisse in der Werkstatt her, die er sich im eigenen Haus eingerichtet hatte. Im Dezember 1992 legte Jürgen Wolff seine Meisterprüfung ab. 1993 erfolgte der Umzug ins Gewerbegebiet. Er übernahm damals zwei sogenannte Umschüler und bildete sie zu Tischlern aus. „Einer von ihnen arbeitet heute noch als Geselle bei uns“, sagt Thomas Wolff. Auch einige Lehrlinge seien in der Firma schon ausgebildet worden.

Im Laufe der mehr als 25 Jahre habe sich das Unternehmen einen guten Namen gemacht. „Wir arbeiten vorwiegend in der heimischen Region, haben aber auch schon Aufträge in Dresden oder Leipzig ausgeführt“, sagt Thomas Wolff. Der Bau von Möbeln, Treppen, Inneneinrichtungen und Türen nach Kundenwunsch stehen ebenso auf der Liste wie der Einbau von Fenstern. Außerdem hat die Firma noch ein Spezialstandbein. „Wir fertigen Kisten nach IPPC-Standard. Die können weltweit versendet werden“, erklärt Thomas Wolff.

Die Firma Wolff würde sich über zahlreiche Spenden zugunsten der Kita Zschopauknirpse freuen. Der Juniorchef bittet allerdings darum, diese direkt auf das unten angegebene Konto zu überweisen.

Spenden für Bewegungsplatz der Kita Zschopauknirpse in Waldheim an: Volkssolidarität Regionalverband Döbeln e.V., IBAN DE08 8605 5462 0038 0016 26, Verwendungszweck „Bewegungsplatz“.

