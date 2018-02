Spenden für Klangkörper und Kitas

Über eine Finanzspritze konnten sich Klangkörper und (Jugend-)Feuerwehren der Gemeinde Elsterheide jetzt freuen. Das Geld kam durch Spenden zusammen, die der Gemeinderat, wie gesetzlich vorgegeben, per Beschluss abgenickt hat. So gingen insgesamt 4 000 Euro an die Schalmeienkapelle Sabrodt sowie die Spielmannszüge Sabrodt und Tätzschwitz. „Das hilft sehr beim Wirtschaften“, sagte Bürgermeister Dietmar Koark. Weitere insgesamt 550 Euro erhielten die Jugendfeuerwehr Sabrodt sowie die Freiwillige Feuerwehr Klein Partwitz.

5 000 Euro bekam die Gemeinde vom Unternehmen slr-Elsterheide, das in Sabrodt die Gießerei betreibt. Das Geld kommt den kommunalen Kitas in Bergen und Tätzschwitz zugute. Ausstattungsgegenstände sollen angeschafft und der Spielsand ausgewechselt werden. (aw)

