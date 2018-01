Spenden für Vereine und krankes Mädchen Mit Vogelhäuschen als Spendenbox will die Firma Gemeinhardt Gutes tun. Jetzt wurden 1 250 Euro verteilt.

Geschäftsführer Walter Stuber mit seiner Schwiegertochter Janine und seiner kranken Enkelin Josefine (7). © Andreas Neubrand

Roßwein. Unter dem Motto „Zum Kuckuck mit den Spenden“ übergab die Firma Gemeinhardt Gerüstbau GmbH in Roßwein die ersten Spenden aus ihren originellen Spendenboxen. Die Idee: Die Firma hängt in ihren Büros fünf bunte Vogelhäuschen auf, in die die Besucher und Mitarbeiter Spenden werfen können. Dabei wurden fünf verschiedene soziale Projekte unterstützt. Welche Projekte davon profitieren sollen, bestimmten die Mitarbeiter. Neben den Kunden und Lieferanten gehörten sie zu den fleißigsten Spendern. „Beim Eintreten haben viele Kunden die Häuschen gar nicht wahrgenommen. Erst beim Gehen wurden die bunten Spendenboxen bemerkt“, erzählte die Sekretärin Nicole Lange. Die Idee kam einem der beiden geschäftsführenden Gesellschafter Walter Stuber bei einer Reise in den USA. „Wir haben dort eine Firma besucht und deren Geschäftsführer hatte eine ähnliche Spendenbox hängen. So etwas wollte ich auch“, sagte er. Da die Summen unterschiedlich hoch ausfielen, hat die Firma auf jeweils 250 Euro aufgerundet. Insgesamt konnten so 1 250 Euro verteilt werden.

Leider konnten zwei der bedachten Vereine die Summe nicht persönlich in Empfang nehmen. Sowohl Mitarbeiter des Kinderhauses Gärtitz als auch des Kinderhospizes Bärenherz in Markkleeberg waren verhindert. Anwesend hingegen waren Vertreter des Roßweiner Sportvereins sowie der Förderverein Lernförderschule Albert Schweitzer. „Wir werden das ganze Geld in die Jugendförderarbeit stecken. Aber was genau wir damit machen, müssen wir noch schauen. Brauchen können wir das Geld auf jeden Fall“, sagte Wilfried Adolph, Präsident des Roßweiner Sportvereins. Auch der Schulförderverein ist sich noch unschlüssig, was er mit dem Geld macht.

Sichtlich bewegt waren alle Anwesenden bei der Übergabe des Schecks an die Enkelin von Walter Stuber. Die kleine Josefine leidet seit ihrem siebten Lebenstag an einer schweren Hirnhautentzündung. Helfen kann ihr nur eine spezielle Therapie in den USA. „Seit zwei Jahren sparen wir auf die Therapie“, sagte ihr Großvater. „Für die gesamte Therapie brauchen wir 250 000 Euro. Da ist dies natürlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein.“

