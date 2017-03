Spenden für Südstadt-Spielplatz Der Bürgerrat Südstadt will den Görlitzer August-Bebel-Platz noch kinderfreundlicher machen.

Spielplatz am August-Bebel-Platz © Pawel Sosnowski

Eine Spendenaktion von Kindern, Eltern und der Nachbarschaft vom Spielplatz auf dem August-Bebel-Platz in der Görlitzer Südstadt soll helfen, weitere Spielelemente zu finanzieren. Der Bürgerrat Südstadt gibt für jeden eingeworbenen Euro einen weiteren Euro in den Spendenpool und unterstützt damit das Projekt.

Das teilte Daniel Breutmann vom Stadtteilverein „goerlitz 21“ am Mittwoch in einem Schreiben in Namen des Bürgerrates Görlitz-Südstadt mit: „Wir wollen den Träumen der Kinder im Quartier eine Bühne bieten und die Nachhaltigkeit am August-Bebel-Platz fördern.“ Auf dem Spielplatz mussten wegen Defekts sämtliche Spielelemente abgebaut werden. Im Zuge der Neugestaltung des Platzes durch die Görlitzer Stadtverwaltung möchten Anwohner, Kinder und Familien neben den geplanten Spiel- und Beschäftigungsangeboten, den Platz mit noch weiteren Spielelementen und Bildungsangeboten ergänzen.

In den nächsten Tagen, so hat der Bürgerrat angekündigt, soll es dann auch in Läden und Geschäften in der Südstadt Spendendosen geben, die für die Teilnahme werben und zum Erfolg des Spendenaufrufes beitragen sollen. Benötigt würden 4 500 Euro, teilte Breutmann mit. (SZ)

www.startnext.com/meinesuedstadt

www.goerlitz-suedstadt.de

