Spenden für Rasenplatz Beim Crowdfunding von SZ und Volksbank ist ein neues Vorhaben am Start. Es geht um den Fußball in Neueibau.

Der Neueibauer Sportverein will über das Crowdfunding von SZ und Volksbank den Rasenplatz wieder in Form bringen. © dpa

Neueibau. Auf der Spendenplattform von SZ und Volksbank „Viele schaffen mehr“ gibt es ein neues Vorhaben, für das gespendet werden kann. In Neueibau will der Sportverein den Rasenplatz in der Bergland-Arena Instand setzen. Neben der laufenden Pflege benötigt der Rasen aller drei bis vier Jahre eine grundhafte Instandsetzung, informiert der Verein. Der Neueibauer Fußballrasen wird stark genutzt. Der Fußballnachwuchs trainiert und spielt mit sechs Mannschaften, die in Meisterschaften aktiv sind. Ist der Rasen in Schuss, kann er vom zeitigen Frühjahr bis in den späten Herbst bespielt werden. Bei der Reparatur wird das Substrat im Untergrund des Platzes belüftet und gelockert. Drainagesand wird eingebracht, um die Entwässerungsfunktion wieder herzustellen. Das müssen Fachfirmen erledigen. Die Spenden möchte der Verein nutzen, um seine Eigenmittel aufzustocken. Bei „Viele schaffen mehr“ kann jeder spenden. Kommt die vorgegebene Summe zusammen, kann das Projekt starten und die Unterstützer erhalten ein Dankeschön. Kommt die Summe nicht zusammen, erhalten sie ihr Geld zurück. (SZ/rok)

www.vb-loebau-zittau.viele-schaffen-mehr.de

zur Startseite