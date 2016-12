Spenden für Lichtblick und Kitas Die Firma aus Bretnig-Hauswalde unterstützt jedes Jahr gemeinnützige Projekte. Eine Bastelaktion gehörte auch dazu.

Unter dem Weihnachtsbaum bei Mainmetall in Bretnig versammelten sich die Gewinnerkinder der Weihnachtsaktion der Firma. Die übergab unter dem Baum zudem zwei großzügige Spenden. © René Plaul

Etwa sechs Meter ragt der stattliche Weihnachtsbaum im Foyer die Firma Mainmetall im Bretniger Gewerbegebiet hinauf unters Hallendach. Das Besondere: Kinder haben ihn geschmückt mit ihren Weihnachtsbasteleien. Dafür haben sie Engel gefaltet, bunte Sterne ausgeschnitten und Schneemänner gebastelt. Kugeln und Pfefferkuchenmänner sind zu entdecken. Die Bastelarbeiten waren das Ergebnis einer Kita-Weihnachtsaktion der Firma.

Unter dem schmucken Baum übergab die Großhandelsgesellschaft für die Bereiche Bad und Heizung und Dach jetzt auch noch Spenden in vierstelliger Höhe. 1 500 Euro gehen an die Lichtblickstiftung, eine Initiative der Sächsischen Zeitung. Lichtblick hilft dort, wo sonst niemand einsteht und Unterstützung doch dringend nötig ist: Es geht um unschuldig in Not geratene Menschen in Ostsachsen, die einen täglichen Kampf gegen Verzweiflung und Selbstaufgabe führen. Das können sozial schwache Familien sein, Unfall- oder Gewaltopfer, Behinderte, Wohnungslose, psychisch oder chronisch Kranke, Jugendliche, Kinder, Alleinerziehende oder alte Menschen. Die Spende an Lichtblick hat bei Mainmetall schon Tradition. Weitere 1 500 Euro spendet das Unternehmen an den Dresdner Verein der Mediclowns. Die ehrenamtlichen Clowns sind in Krankenhäusern unterwegs. Mit ihrem Frohsinn entführen sie die Kinder in die Welt der Clowns und lassen sie ihre Krankheit für Momente vergessen.

Kontakt zum Nachwuchs

Bei Mainmetall brachte einer der Mediclowns am Montag eine ganze Truppe Kitakinder zum Lachen, die Gewinner der Weihnachtsbastel- Aktion. Von deren Resonanz war Dirk Hartmann, Prokurist von Mainmetall in Bretnig-Hauswalde, überwältigt. Es hätten so viele Kinder aus der Region an der diesjährigen Weihnachtsaktion teilgenommen, dass sogar fünf Weihnachtsbäume geschmückt werden konnten. Kitas aus dem Rödertal, aus Pulsnitz und Großnaundorf z. B.. Schon vor einigen Wochen hatte das Unternehmen Kindertagesstätten zum Basteln aufgerufen. Die Gewinner-Kitas wurden nun ausgelost, sie kommen aus Putzkau, Neustadt und Neukirch. Sie können sich unter anderem über Gutscheine für Bastelmaterial und ein XXL-Vogelhaus freuen.

Der frühzeitige Kontakt zum Berufsnachwuchs ist ein Teil der Firmenpolitik, um dem Lehrlingsmangel vorzubeugen. Das Unternehmen setzt beizeiten mit Berufsbildung an. Regelmäßig besuchen Kinder der umliegenden Grundschulen und Vorschulkinder die Firma und lernen sie spielerisch kennen. Außerdem präsentiert sich das Unternehmen jedes Jahr auf Berufemessen und bei der Woche der offenen Unternehmen. Neigungskurse für Oberschüler sind ein weiterer Baustein. Das wird in ein paar Jahren vielleicht auch für die Kita-Kinder aus der Weihnachtsaktion aktuell. Als kleiner Vorgeschmack gehörte am Montag natürlich ein Rundgang durchs Unternehmen zum Programm.

