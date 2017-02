Spenden für Kinder in Bannewitz

Die Kommune kann sich wieder über Spenden freuen, die dem Gemeindeleben zugutekommen. Demnach hat die Firma Ceresco KG aus Dresden der Gemeinde Bannewitz eine Geldspende von 300 Euro zukommen lassen, die für die Kindertagesstätte Kinderland auf der Windbergstraße in Bannewitz verwendet werden soll. Auch der Striezelmarkt, der an der Bannewitzer Grundschule stattfand, wird mit einer Geldspende unterstützt. Diese kommt in Höhe von 100 Euro von der Ärztin Angelika Fröse aus Bannewitz. (SZ/ves)

zur Startseite