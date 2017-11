Spenden für den Eduard-Bilz-Platz Für die Neugestaltung des Platzes in Oberlößnitz gab es viele Unterstützer.

Im Juni war der neugestaltete Bilz-Platz in Radebeul eingeweiht worden. © SZ-Archiv/Norbert Millauer

Wenn die Annahme von Spenden auf der Tagesordnung im Finanzausschuss steht, geht es immer zügig. Da diskutieren die Stadträte nicht lange und dagegen ist in aller Regel sowieso niemand. So war es auch in der letzte Sitzung, in der die Räte gleich mehrere Spenden für den Eduard-Bilz-Platz angenommen haben. Der runderneuerte Platz in Oberlößnitz wurde im Juni offiziell eingeweiht. Ohne Spenden wäre das nicht möglich gewesen. So verzichtete das zuständige Landschaftsarchitekturbüro Heinrich auf einen Teil der Planungskosten in Höhe von 2 700 Euro.

Auch die Wasserversorgung und Stadtentwässerung Radebeul (WSR) verzichtete auf eine Zahlung in Höhe von rund 1 700 Euro für die Installation des Wasseranschlusses für den neuen Brunnen. Neu ist auch die Nymphenskulptur auf dem Platz. Die Planungen für die Aufstellung häten eigentlich 1 000 Euro gekostet. Das zuständige Ingenieurbüro ERS verlangte aber nur die Hälfte. Oberbürgermeister Bert Wendsche (parteilos) bedankte sich bei allen drei Firmen. Solche Spenden seien nicht selbstverständlich, sagte er. (SZ/nis)

zur Startseite