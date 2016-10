Spenden erbeten Der St. Filomena Verein Schmerlitz braucht Unterstützung bei zwei Hilfsprojekten.

Der St. Filomena Verein plant fürs Jahresende zwei wichtige Hilfsprojekte. Darauf verweist Vorsitzender Gerhard Robel. „Das Mutter-Kind-Heim in Dolni Podluži (Tschechien), in welchem geistig behinderte Mütter mit ihren Kindern leben, bat uns um Unterstützung beim Bau einer kleinen Behindertenwerkstatt und beim Ausbau zweier Wohnungen im Dachgeschoss.“ Bislang sei es gelungen, Dachziegel, Dachstuhl, Elektromaterial und Fenster zu organisieren. „Nun geht es darum, die Einrichtung auch bei der Finanzierung des Rohbaus und des Ausbaus zu unterstützen.“ Der Verein plant zudem, im November zwei Sattelzüge mit Weihnachtspäckchen, Kleidung, Bettwäsche, Hygiene-Artikeln, Spielzeug, Pflegebetten usw. nach Razgrad in Bulgarien zu senden. Die Transportkosten betragen 5 000 Euro. Der Verein würde sich über großherzige Unterstützung auch durch Geldspenden freuen.

St. Filomena: IBAN: DE 45 8559 0000 0372 6247 01, BIC: GENODEF1BZV, Verwendung: Bulgarien/Tschechien.

