Spenden-Ente gestohlen Die Einnahmen aus der Sparbüchse im Sonnigen Eck in Rathen waren für Hochwasseropfer gedacht. Damit wollten Gastronomen Kollegen helfen.

In dieser Ente wurden die Spenden gesammelt. © privat

Fassungslos registrierte die Inhaberin der Gaststätte Sonniges Eck in Kurort Rathen, dass herzlose Diebe Spenden für Hochwasseropfer gestohlen haben. Das Geld wurde in einer kleinen gelben Ente auf dem Tresen gesammelt und war für den Gasthof „Zum Löwen“ in Braunsbach gedacht. Die Spenden-Ente stand vor einem Informationsblatt, auf dem über das Schicksal der Braunsbacher informiert wurde. Der Ort liegt in Baden-Württemberg und wurde im Frühjahr dieses Jahres nach Unwettern von einer Sturzflut heimgesucht. Straßen und zahlreiche Gebäude wurden verwüstet, auch der Gasthof „Zum Löwen“. Bis heute dauern die Sanierungsarbeiten an, ist der Gasthof geschlossen. Hier wollten die Rathener helfen, weil sie wissen, welches Leid solche Naturkatastrophen mit sich bringen. Wie sehr dann Hilfe gebraucht wird, hatten die Rathener selbst erlebt.

Dabei ärgert sich Inhaberin Annett Haufe-Reichelt nicht nur über das gestohlene Geld. „Auch die Ente hat ideellen Wert für unser Haus“, erklärt sie. Die Ente hatten sie 2013 selbst aufgestellt, als das Elbehochwasser den Kurort Rathen ereilt hatte. Nun wurde in dem Entchen für den „Löwen“ gesammelt. Offenbar nutzte der Dieb einen unbeobachteten Moment aus, als Gäste bedient wurden, mutmaßt die Gastronomin. Worum es sich handelte, muss dem Dieb klar gewesen sein, schließlich stand auf der kleinen Figur „Spenden-Ente“ geschrieben.

Wer die Ente hat, möge sie bitte zurückgeben, erklären die Inhaber des Sonnenecks in einem Aufruf auf ihrer Facebookseite. Mit Letzterem wollen sie dem Dieb wenigstens ein schlechtes Gewissen machen oder hoffen, dass es andere machen.

