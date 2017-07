Spenden-Dose gestohlen Ein Dieb hat sich in der Imbissbude am Puschkinplatz bereichert. Dafür sprang der Inhaber ein.

Das Kinderhospiz des Vereins Bärenherz. © Kinderhospiz Bärenherz Leipzig e.V.

Als die engagierte Riesaerin Christine Jentzsch beim letzten Mal Spendengelder ans Kinderhospiz Bärenherz in Markkleeberg übergeben wollte, fehlte eine Spendendose: die aus der Imbissbude am Puschkinplatz. „Als ich hinging, wurden die Mitarbeiter schon etwas unruhig. Die Dose war einfach weg.“

Später stellte sich die Gewissheit ein, dass sie wohl jemand gestohlen haben muss. „Obwohl die Dose sogar mit einer Kette gesichert war. Das ist natürlich ärgerlich, zumal es ja für einen guten Zweck ist.“

In einer gefüllten Dose befänden sich etwa 40 Euro. Doch verzichten musste sie auf das Geld nicht. „Der Imbissinhaber hat den Verlust mit 50 Euro aus seiner eigenen Tasche ausgeglichen. Das finde ich toll.“ Jentzsch hat die Bärenherz-Spendendosen in Läden in der ganzen Region verteilt. „Bis nach Dresden“, sagt sie.

zur Startseite