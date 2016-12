Spende statt Weihnachtspost Das Orthopädische Zentrum in Rothenburg gibt 500 Euro für einen guten Zweck und lässt damit Kinderaugen leuchten.

Das Orthopädische Zentrum in Rothenburg verzichtet traditionell auf das Versenden von umfangreicher Weihnachtspost und spendet stattdessen zu Weihnachten Geld für einen guten Zweck. Wie Nadja Keller vom Orthopädischen Zentrum mitteilt, gehen in diesem Jahr 500 Euro an das Missionswerk Ca-Tee-Drale Görlitz.

Das Geld komme der Kinder-Weihnachtsfeier des Missionswerkes zugute. Die Feier am Mittwoch ermöglichte Kindern und Jugendlichen unbeschwerte Weihnachtsstunden mit kleinen Überraschungen und Leckereien. Das Missionswerk Ca-Tee-Drale ist eine Jugendfreizeitstätte, in der Kinder und Jugendliche die Möglichkeit zur Freizeitgestaltung haben: Tischtennis, Schach, Gesellschaftsspiele, Boxbirne, Themen- und Kreativabende, Workshops sowie ein Foto- und Videokreis. Das Missionswerk existiert bereits seit 16 Jahren.

Im vergangenen Jahr hatte das Orthopädische Zentrum mit seiner traditionellen Weihnachtsspende die Stiftung Lichtblick, eine Initiative der Sächsischen Zeitung, unterstützt. (SZ)

zur Startseite