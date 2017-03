Spende nach Brand in Günthersdorf

Ende Januar brannte in Günthersdorf ein Wohnhaus. Die beiden Bewohner kamen ums Leben. © Archivfoto: Rico Loeb

Nach dem verheerenden Brand von Ende Januar im Ortsteil Günthersdorf hat die Gemeinde Doberschau-Gaußig jetzt eine Spende erhalten. Die 200 Euro sind bestimmt für die Feuerwehr der Gemeinde. Obwohl nicht verhindert werden konnte, dass die beiden Bewohner des Hauses bei dem Feuer ums Leben kamen, bedankt sich der Sohn des Ehepaares, der in der Nähe von Hoyerswerda wohnt, auf diese Weise für den Einsatz der Kameraden. Das sagte Bürgermeister Alexander Fischer (CDU), der selbst Feuerwehrmann ist und an dem Tag auch mit im Einsatz war. „Wir haben mit ihm im Nachgang auch noch einen Rundgang durch das Haus gemacht und auf mögliche Gefahrenstellen hingewiesen“, so Fischer. Noch sei unklar, wie es mit dem Gebäude weitergeht.

Unterdessen sind nach Auskunft der Polizeidirektion Görlitz die Ermittlungen der Kriminalpolizei zum Brand abgeschlossen. Er sei „mit hoher Wahrscheinlichkeit auf einen technischen Defekt zurückzuführen“. Das Feuer war am frühen Morgen des 31. Januar ausgebrochen. Mehr als 60 Feuerwehrleute, darunter auch von der Berufsfeuerwehr Bautzen, löschten. (SZ/MSM)

zur Startseite