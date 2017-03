Spende für’s Willkommensbündnis Post-Mitarbeiter geben 1 000 Euro an den Bautzner Verein.

Das Bündnis „Willkommen in Bautzen“ hat jetzt 1 000 Euro von Mitarbeitern der Deutschen Post bekommen. © Symbolbild: dpa

Das Bündnis „Willkommen in Bautzen“ hat einen Scheck in Höhe von 1 000 Euro erhalten. Mitarbeiter der Deutschen Post hatten das Geld gespendet. Helmut Steeg, Niederlassungsleiter der Deutschen Post Dresden, übergab den Scheck am Montag an einen Vertreter der Bautzener Initiative. „Unsere Mitarbeiter haben das Geld gespendet, um zu zeigen, dass die Geflüchteten in unserer Region willkommen sind. Wir möchten zur Integration beitragen und uns gleichzeitig bei den vielen ehrenamtlichen Helfern für deren Engagement bedanken“, sagt er.

Das Bündnis unterstützt Flüchtlinge zum Beispiel mit Deutschunterricht und der Hilfe beim Umgang mit Behörden, bei der Wohnungs- oder Arbeitssuche. Darüber hinaus engagieren sich die Mitglieder für eine aktive Flüchtlingspolitik. „Die Spende ist ein wichtiges und starkes Signal, über das ich mich riesig freue, vor allem weil es aus den Reihen der Angestellten selbst kommt“, sagte Bautzens Oberbürgermeister Alexander Ahrens. (SZ)

