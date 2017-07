Spende für Wünschewagen Wohnungsgenossenschaft Lößnitz unterstützt die Aktion des ASB für schwer kranke Menschen.

Eine Spende in Höhe von 100 Euro hat die Wohnungsgenossenschaft Lößnitz eG jetzt an den ASB Dresden & Kamenz überwiesen. Dies teilten Thomas Vetter und Michael Zenker vom Vorstand der Wohnungsgenossenschaft mit.

Das Geld fließt in die ASB-Initiative Wünschewagen, bei der schwer kranken Menschen geholfen wird, ihre letzten Lebenswünsche zu erfüllen. Der Wünschewagen lebt von ehrenamtlicher Mitarbeit. Nur so könne sichergestellt werden, dass alle Fahrgäste jederzeit kostenlos und optimal betreut zu ihrem Wunschort gebracht werden. Wie der ASB auf seiner Internetseite veröffentlicht, werden für die Begleitung der Fahrgäste im Wünschewagen noch Helferinnen und Helfer gesucht, die Menschen in ihrer letzten Lebensphase Momente der Freude und ein wenig Ablenkung vom Alltag schenken wollen. Gefragt sind Personen aus den Bereichen Gesundheit & Pflege, Psychologie, Rettungsdienst, Feuerwehr oder Polizei. (SZ)

Weitere Geldspenden sind willkommen beim ASB in Sachsen, IBAN: DE53 8602 0500 0003 5475 04, BIC: BFSWDE33DRE, Bank für Sozialwirtschaft, Verwendungszweck: Wünschewagen.

