Spende für Sebnitzer Kinderheim Unter dem Motto „Wir verbinden Herz mit Kids“ hat eine Firma 600 Euro für das Haus gesammelt.

Sebnitz. Die Bewohner der Kinder- und Jugendwohngemeinschaft des DRK in Sebnitz können sich über eine Spende in Höhe von 600 Euro freuen. Das Geld haben die Mitarbeiter des Dienstleistungsunternehmens DV-Com an dessen Dresdner Standort sowie deren Auftraggeber Unitymedia gesammelt. Ein Team der Firma hat die Aktion unter dem „Wir verbinden Herz mit Kids“ ins Leben gerufen. Kurzerhand wurden insgesamt 600 Euro gesammelt, die noch rechtzeitig vor Weihnachten an die Einrichtung in Sebnitz übergeben werden konnten. Die Sebnitzer Kinder- und Jugendwohngemeinschaft beherbergt aktuell 21 Kinder und Jugendliche. Junge Menschen, in der Regel ab dem sechsten Lebensjahr, bekommen dort zeitlich befristet oder auf längere Zeit ein neues Zuhause, wenn sie nicht in ihren Familien bleiben können, beispielsweise, weil die Eltern überfordert sind. Die Firma DV-Com ist auf Kundenbetreuung spezialisiert, die Dresdner Niederlassung gibt es seit 1991. (SZ)

