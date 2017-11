Spende für Radebeuler DRK-Einsatzkräfte Die Firma Möbel Höffner hilft, die Ausrüstung zu finanzieren.

Kriseninterventionshelferin Vicky Adler (28) aus Radebeul zeigt einen Koffer für die Notfallseelsorge. Mit der Spende kann dies bezahlt werden. © Andrè Wirsig

Der DRK-Kreisverband Dresden-Land stellt seit 2015 gemeinsam mit der Diakonie Riesa-Großenhain die Notfallseelsorge im Landkreis Meißen sicher. Jetzt unterstützte das Dresdner Möbelhaus Höffner diesen ehrenamtlichen Dienst mit einer großzügigen Spende.

Die Firma Möbel Höffner in Dresden am Elbepark spendet aus einer Tombola 3 225 Euro für den guten Zweck, informiert Innocent Töpper vom DRK. Begünstigter dieser Spende ist das ehrenamtliche Kriseninterventionsteam des DRK-Kreisverband Dresden-Land e. V. in der Forststraße.

Die Einsatzkräfte des Kriseninterventionsteams stehen Menschen in besonders schweren Stunden bei, etwa nach einem plötzlichen Todesfall im familiären Umfeld. Die Ehrenamtlichen geben Halt und Orientierung in den ersten Stunden nach einem traumatischen Ereignis. Der Leiter Rotkreuz-Dienste, Innocent Töpper, über die Arbeit des Teams: „Die Krisenintervention finanziert sich vorwiegend aus Spendengeldern. Für Aus-, Fort- und Weiterbildungen, unser Einsatzmaterial und die Werbung von neuen Mitgliedern benötigen wir kontinuierlich finanzielle Unterstützung.“

Da die Einsatzzahlen steigen, werde auch weiterhin nach Freiwilligen, die sich für dieses Ehrenamt interessieren, gesucht. Töpper: „Spende von Möbel Höffner werden wir nutzen, um unser Einsatzmaterial für größere Einsätze mit sehr vielen Betroffenen aufzustocken.“ (SZ/per)

