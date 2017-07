Spende für krankes Mädchen Bei der Neueröffnung des Sonnenhofs kam viel Geld für Marianna aus der Ukraine zusammen.

Steffen Kurtz von der Feuerwehr Radbeul-Ost (Mitte) nimmt die Spende für Marianna entgegen, die Torsten Hähnel und Stephan Smolka von ihren Gästen gesammelt haben. © Arvid Müller

636,20 Euro steht auf dem Scheck. So viel ist bei einer Spendenaktion im Sonnenhof in Altkötzschenbroda zusammengekommen. Vor einer Woche hat die Gaststätte neu aufgemacht. Doch die Besitzer wünschten sich keine Geschenke zur Eröffnung. Stattdessen baten sie ihre Gäste, für die kleine Marianna zu spenden. Die Feuerwehr Radebeul-Ost sammelt seit einiger Zeit für das Mädchen.

Die Dreijährige leidet an Rheuma. Sie lebt mit ihren Eltern in Radebeuls Partnerstadt Obuchiv in der Ukraine. Die dortige medizinische Ausstattung reicht nicht aus, um dem Mädchen helfen zu können. Ihren Eltern fehlt das Geld. Die Radebeuler Kameraden sammeln deshalb Spenden, damit Marianna in der Universitätsklinik in Dresden behandelt werden kann. 8 500 Euro sind dafür nötig.

Spendenkonto: Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Radebeul-Ost, IBAN: DE72 8505 5000 3000 0256 50, Kennwort: Marianna

zur Startseite