Spende für Kinderschutzbund Der Kamenzer Verein freut sich über ein „Weihnachtsgeschenk“ von 500 Euro – aus der Wirtschaft.

In den letzten Dezembertagen des vergangenen Jahres gab es für den Kinderschutzbund um Vorsitzende Marita Lehmann eine „tolle Überraschung“, wie es heißt. Die Firma Stephan & Friedrich Betriebsberatung/Datenservice unterstützt seit mehreren Jahren den Ortsverband Kamenz im Kinderschutzbund mit Dienstleistungen bei der Personalabrechnung. Aber das ist noch nicht alles, wie Marita Lehmannm berichtet. „Wir erhalten 2017 auch technische Unterstützung durch die IT-Service Stephan & Friedrich GmbH.“ Durch die gute Zusammenarbeit innerhalb der EDV-Betreuung regionaler Unternehmen sei es der Firma nämlich möglich, den Kinderschutzbund mit überholter Gebrauchttechnik für unsere Einrichtung auszustatten. Und schließlich gab es noch ein weiteres Weihnachtsgeschenk. „Die Kamenzer Firma übergab uns außerdem noch eine Geldpende in Höhe von 500 Euro. Dafür möchten wir uns herzlichst bedanken.“ Die Vorsitzende ist sicher, dass es zum Kindertagfest am 1. Juni im alten Stadtbad Kamenz wieder einige Höhepunkt geben wird, die auch mit der Spende vorbereitet werdeb können. „Ideen, Hilfe und Unterstützung werden immer gebraucht. Es ist zwar noch etwas Zeit, doch wer unser Kindertagsfest mit Angeboten mit und für Kinder bereichern möchte, ist willkommen.“ Ansprechpartner ist Marita Lehmann selbst.(SZ)

Kontakt-Telefon 01749663695 dksb-kamenz@gmx.de

Spenden-Konto: Volksbank Bautzen DKSB OV Kamenz e.V. IBAN: DE81 8559 0000 0361 7261 03

