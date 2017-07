Spende für Gusseisernen in Löbau Das 80-jährige Jubiläum der Bäckerei Schwerdtner hat eine stolze Summe eingebracht. Aus diesem Anlass gibt es noch mehr Besonderheiten.

Der Gusseiserne Turm © Rafael Sampedro

Die Löbauer Bäckerei Schwerdtner spendet für den Gusseisernen Turm. Vor wenigen Tagen hat Bäckerei-Chef Wicky Löffler den Spendenscheck in Höhe von 4 255,80 Euro an Oberbürgermeister Dietmar Buchholz (parteilos) übergeben. Darüber informiert die Stadtverwaltung.

Das Geld hat die Bäckerei anlässlich ihres 80-jährigen Firmenjubiläums in diesem Jahr gesammelt. Es soll für die Restaurierung des Aussichtsturmes „Friedrich-August“ auf dem Löbauer Berg verwendet werden, wie Löffler sagte. 1937 legten Löfflers Großeltern den Grundstein für die Firma, das ist nun 80 Jahre her und wird in diesem Jahr gefeiert. „Das war zwar im Mai, aber wir werden es besonders beim Tag der Sachsen in Löbau feiern“, erklärt der Enkel der Gründer und seit 2004 Inhaber der Bäckerei, Wicky Löffler.

Das Firmenjubiläum und den Tag der Sachsen in der Heimatstadt hatte er zum Anlass genommen, in diesem Jahr seit Langem wieder an der Grünen Woche, der weltgrößten Ernährungsmesse in Berlin, teilzunehmen. Die Resonanz auf die Backwaren war gut. Beliebtestes Produkt ist die Oberlausitzer Eierschecke. Eine neue Kreation hatte Löffler in Berlin auch vorgestellt: das Jubiläumsbrot mit Leinöl und Quark sowie Kartoffelstückchen. (SZ/rok)

zur Startseite