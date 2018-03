Spende für die Spielplätze Eine Erbengemeinschaft hat der Stadt Großröhrsdorf Geld gegeben.

Für die Spielplätze von Großröhrsdorf gab es Geld. © dpa

Großröhrsdorf. Eine Spende von 1 500 Euro hat Großröhrsdorf für die Spielplätze erhalten. Spender ist die Erbengemeinschaft Pemper/Stoler (Rödertal-Einkaufspark). Über die Verwendung des Geldes soll noch beraten werden. Bedarf gibt es auf jeden Fall. Das Geld sei ein guter erster Baustein, so Bürgermeisterin Kerstin Ternes, um Defizite in Angriff zu nehmen. Bereits im Vorjahr hatte es aus der Elternschaft Anregungen gegeben, wo Bedarf bestehe, zum Beispiel bei den Plätzen an der Silberspitze und an der W.-Rathenau-Straße. (szo)

