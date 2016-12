Spendable Eishockeyfans Die Kuscheltiere vom „Teddywerfen“ der Lausitzer Füchse sind gereinigt und warten auf neue Besitzer. Aber auch die Lebenshilfe kann sich freuen.

Sascha Melcher (3. v. r.), die Spielerfrauen und die Mitarbeiter der Lebenshilfe freuen sich über die gelungene Spendenaktion. Foto: Joachim Rehle

Nicht nur die Eishockey-Cracks der Lausitzer Füchse haben nach dem gewonnenen Heimspiel gegen Kaufbeuren vor Weihnachten Grund zur Freude. Denn beim ersten Teddywerfen in der Eisarena haben die Fans der Weißwasseraner für den guten Zweck rund 1 000 Kuscheltiere auf das Eis geworfen. Diese sind nun in der Wäscherei der Werkstätten der Lebenshilfe Weißwasser gereinigt worden und warten auf ihre neuen Besitzer.

Wie die Lausitzer Füchse mitteilen, soll ein Teil der Kuscheltiere bei sozialen Projekten in Weißwasser bleiben und der andere an die Ernst-Prost-Stiftung gehen. Deren Gründer ist der Chef des Schmiermittelherstellers Liqui Moly, einem Sponsor der Eishockey-Cracks. Die Stiftung übernehme die Verteilung der Kuscheltiere an Kinder, unter anderem in Afrika.

Bei der Übergabe der gewaschenen Teddybären, Pferde und Raupen an den Eishockeyverein konnten sich die Verantwortlichen der Lebenshilfe aber ebenfalls freuen. Denn Nikole Schkade, Eltie Fischer und Lisa Schröter, die stellvertretend für die Spielerfrauen gekommen sind, hatten gemeinsam mit Füchse-Geschäftsführer Dirk Rohrbach hatten einen Scheck in Höhe von 1 111 Euro dabei. Das Geld stammt aus dem Erlös des Plätzchenverkaufs und der Tombola, die von den Spielerfrauen der Füchse-Profis beim Spiel am 18. Dezember durchgeführt worden sind. Dabei sind insgesamt 2 222 Euro zusammengekommen und damit mehr als doppelt so viel wie im vorigen Jahr.

Wegen der großen Spendenbereitschaft der Fans hat sich der Verein entschlossen, das Geld zu teilen. Welches Projekt mit der zweiten Hälfte unterstützt werden soll, wollen die Lausitzer Füchse im neuen Jahr bekannt geben. In den Werkstätten der Lebenshilfe macht man sich auch erst ab kommender Woche Gedanken, wie die Spendengelder am besten eingesetzt werden können. Das teilt Geschäftsführer Sascha Melcher mit.

