Spekulationen um Gogia Dynamo will den torgefährlichen Mittelfeldspieler fest verpflichten und ist optimistisch – gewesen. Denn plötzlich bieten nicht nur Erstligisten mit.

Weiß er es schon oder wird weiterverhandelt? Akaki Gogias Zukunft ist offiziell noch offen, liegt aber wohl nicht bei Dynamo Dresden. © Robert Michael

Zu lange ist Ralf Minge schon im Fußball-Geschäft unterwegs, inzwischen auch als Sportchef. Er weiß, dass es zwar Verträge gibt – aber diese ohne die Bereitschaft des Spielers nicht viel wert sind. Was nützt also eine Kaufoption zu einer festgelegten mittleren bis hohen sechsstelligen Summe im Ausleihvertrag von Akaki Gogia, wenn der am Ende doch zu einem anderen Verein wechseln will? Die Ablöse, so Minge, ist jedenfalls „nicht das Problem.“

Er ahnt das Dilemma seit einigen Wochen, und nun ist es konkret. Abgesehen von den üblichen Gerüchten und Spekulationen hat Gogia laut einem Bericht des Berliner Kuriers inzwischen auch ein detailliertes Angebot von Union Berlin vorliegen. Der aufstiegsambitionierte Zweitliga-Vierte bietet dem 25-Jährigen unabhängig von der Ligazugehörigkeit einen Drei-Jahres-Vertrag, nach SZ-Informationen dotiert mit 40 000 Euro brutto monatlich.

Er kam, sah und glänzte

Beide Vereine halten sich mit offiziellen Aussagen zurück. Minge betont immerhin, sich weiterhin ins Zeug legen zu wollen. „Wir rechnen uns weiterhin Chancen aus“, sagt er – während Gogia erklärt, sich momentan allein aufs Sportliche konzentrieren zu wollen. „Ich war zehn Wochen verletzt. Deshalb ist es das Wichtigste, dass mein Fuß wieder stabil ist. Über alles andere mache ich mir keinen Kopf“, meint der gebürtige Georgier, der im August vergangenen Jahres vom englischen Zweitligisten FC Brentford ausgeliehen wurde.

Minge bezeichnete den Transfer damals als absolute Überzeugungstat und erklärte: „Andy ist eine echte Verstärkung für unser Offensivspiel.“ Was Gogia dann auch sofort eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat. Mit sieben Toren ist er Dynamos Toptorschütze der Hinrunde gewesen. Er glänzte darüber hinaus mit großer Spielübersicht, viel Tempo und sehenswerten Dribblings – bis er sich beim Rückrundenauftakt in Nürnberg das Seitenband sowie das Syndesmoseband im rechten Sprunggelenk riss. Aus den bis zu sechs Wochen Pausen wurden am Ende fast zweieinhalb Monate. „Bänder brauchen nun einmal Zeit, um wieder zusammenzuwachsen“, sagte er während der Reha: „Wunder gibt es leider nicht.“

Der Satz kommt einem nun zwangsläufig wieder in den Sinn, wenn es um Gogias sportliche Zukunft geht. „Ich fühle mich hier brutal wohl“, meint er – und das auch ernst. Nur bedeutet es eben nicht automatisch, dass der Techniker auch bei Dynamo bleibt. Er selbst kommentiert es so, wie er für gewöhnlich Fußball spielt: locker und leicht. Es werde sich in den nächsten Wochen schon etwas ergeben...

Wobei das Prozedere – und das ist noch ein Grund für das eiserne Schweigen aller Beteiligten – gar nicht so einfach sein dürfte. Gogias Vertrags beim FC Brentford läuft bis 2019, und Dynamo könnte ihn dank der Kaufoption fest verpflichten und dann auf Wunsch des Spielers sofort weiterverkaufen. Letztlich kommt es also wie so oft aufs Kleingedruckte an – und Gogias eigene Entscheidung.

Bewerten Sie hier die Leistungen der Dynamo-Spieler in Fürth.





zur Startseite