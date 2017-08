Spektakuläres Bergfilmfest Was Abenteurer rund um die Welt und im Elbsandstein erleben, das ist nicht nur für Bergsteiger interessant. In Prossen ist am Wochenende vieles davon zu sehen und zu hören.

zurück Bild 1 von 2 weiter Bernd Arnold in seinem Element. Hier klettert er an der Wehlnadel im Elbsandstein. Bei den Sommer-Bergsichten ist dem 70-Jährigen der Film „Bernd Arnold – Wege nach innen“ gewidmet. © Ulf Wogenstein Bernd Arnold in seinem Element. Hier klettert er an der Wehlnadel im Elbsandstein. Bei den Sommer-Bergsichten ist dem 70-Jährigen der Film „Bernd Arnold – Wege nach innen“ gewidmet.

Gibt es einen Radweg auf den Gipfel des Berges Ernst Thälmann im Tienschangebirge? Zwei Abenteurer haben versucht, das Gebirge in Vorderasien zu befahren. Dabei entstand ein Film in atemberaubender Kulisse.

Das zweitägige Bergsichten-Festival steht an und niemand kann sagen, was der Höhepunkt ist. „Das zu entscheiden, überlasse ich gern Ihnen“, sagt Veranstalter Frank Meutzner auf Nachfrage der Sächsischen Zeitung. Im Programm jagt ein spektakulärer Film den nächsten. Natürlich geht es viel ums Klettern zu sehen. Aber nicht nur.

Bei „Vodka mit Ernst Thälmann“ hat ein Kamerateam drei junge Mountainbiker ins Tienschan-Gebirge in Vorderasien begleitet. Ausgestattet mit alten sowjetischen Militärkarten suchten sie Wege auf den Gipfel und fanden sie nach zahlreichen Widrigkeiten. Dabei entstanden ebenso jede Menge Action-Szenen wie im Film „The Grand Canyon of the Stikine“. Der Stikine gilt als einer der gefährlichsten Wildwasserflüsse der Welt. Kajakprofi Olaf Obsommer hat sich als erster Europäer mit seinem Team daran gewagt, ihn zu befahren.

Für viele Freunde des Bergfilms sind aber nicht die internationalen Filme die Highlights, sondern die aus der Heimat. Und so beginnt das Festival in Porschdorf, das so etwas wie der kleine Bruder der Dresdner Bergsichten ist, auch gleich am Freitagabend mit einem in der Sächsischen Schweiz gedrehten Film. Bei „Garten Eden – 13 Ringe bis ins Paradies“ geht es um eine echte Teamleistung bei der Besteigung des Rokokoturms in den Affensteinen bei Bad Schandau. Die Route „Garten Eden“ forderte den Kletterern alles ab. Erstbegangen wurde der Weg mit der Schwierigkeitsstufe X b übrigens von Bernd Arnold im Jahr 1987. Aus Anlass des 70. Geburtstags des Kletter-Altmeisters ist ein filmisches Porträt entstanden, das in Porschdorf erst zum zweiten Mal überhaupt gezeigt werden wird. „Der Film ist so frisch, dass er noch nicht mal im längst gedruckten Programm auftaucht“, sagt Frank Meutzner. Nun wird der zwölf Minuten dauernde Streifen am Sonnabend eingeschoben. Das könnte für viele, die Bernd Arnold gut kennen, ein emotionaler Höhepunkt werden.

Ski-Chaoten im Trabant

Doch auch wer es eher lustig mag, wird auf seine Kosten kommen. Wer sich an die „Delikatessen“ vom Vorjahr erinnert, darf sich erneut auf Jörg „Joe“ Brutscher und seinen trockenen Humor freuen. Brutscher ist für seine außergewöhnlichen Vorlieben beim Klettern bekannt. Je mehr Menschen bei einem Thema abwinken, desto interessanter wird es für ihn. Diesmal ist er in Sibirien geklettert und berichtet davon natürlich in einem Live-Vortrag, den er am Freitag halten wird.

Das 6. Sommer-Bergsichten-Festival endet am Sonnabend im Schnee. Auch wenn der Wetterbericht nicht nur Sonnenschein für Porschdorf vorhersagt, geht es hierbei aber nicht ums Wetter, sondern um die selbst ernannten Ski-Chaoten Günther und Hindrich. Dass dieser urkomische Film in die Kategorie Komödie gehört, dürfte Kenner wenig überraschen. Nach all den spannenden Beiträgen zuvor wird das beim Publikum vermutlich als Erlösung aufgenommen werden. Für Günther und Hindrich geht es diesmal zur sagenumwobenen Lomnitzer Scharte am Krivan in der Hohen Tatra. Im Dunst eines Zweitakters haben sie Prüfungen zu bestehen, vor denen sie sich vorher nicht mal getraut haben, sich zu fürchten …

Jetzt muss nur noch das Wetter an diesem Wochenende mitspielen. „So schön wie in anderen Jahren wird es sicher nicht, aber wir sind vorbereitet“, sagt Frank Meutzner. Er hat ein paar zusätzliche Zelte und Pavillons geordert, falls sich der angekündigte Regen nicht zum Spielbeginn am Freitagabend verzogen haben sollte. Gespielt wird auf jeden Fall. Der Vorverkauf lief schon gut, wie Meutzner erklärt.

Wer will, kann auf der Wiese am Aktivhof, dem Veranstaltungsort, zelten oder sein eigenes nächtliches Abenteuer im Heu in der Scheune des denkmalgeschützten Vierseithofes erleben.

Sommer-Bergsichten Porschdorf, Aktivhof, Hauptstr. 2; Freitag, 1. September, und Sonnabend, 2. September,

Beginn des Programms jeweils 20 Uhr, Einlass 18 Uhr;

