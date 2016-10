Spektakulärer Indian Summer im Tharandter Forstpark Die Anlage hat sich auf bestimmte Baumarten spezialisiert. Das Ergebnis ist jetzt zu bestaunen.

zurück Bild 1 von 2 weiter Der Forstbotanische Garten der Technischen Universität Dresden hat ein reizvolles zusätzliches Areal in Kurort Hartha. © Archiv: SZ Der Forstbotanische Garten der Technischen Universität Dresden hat ein reizvolles zusätzliches Areal in Kurort Hartha.

Das linke Foto zeigt den Park in einer Luftaufnahme vom Oktober 2012. Das rechte Bild hat Andreas Roloff am vergangenen Sonntag aufgenommen.

Als einzigartig in Europa beschreibt der Forstwissenschaftler Andreas Roloff die Präsentation des Indian Summer im Tharandter Forstpark. Dabei handelt es sich um die typisch herbstliche Laubfärbung nordamerikanischer Bäume. Der Forstpark in Kurort Hartha ist eine Erweiterung des Forstbotanischen Gartens in Tharandt, Andreas Roloff ist der Direktor des Forstgartens. Beim Forstpark haben sich die Gärtner auf Baumarten aus Nordamerika spezialisiert. Die Bäume sind gut gewachsen, die herbstliche Verfärbung der Blätter ist weit fortgeschritten. „Inzwischen entwickeln sich im Forstpark wie geplant regelrechte nordamerikanische Wälder“, sagt Andreas Roloff. Wer das Naturschauspiel in diesem Herbst noch sehen möchte, sollte sich beeilen. Forstgarten und Forstpark haben noch bis zum 31. Oktober täglich außer freitags von 8 bis 17 Uhr geöffnet. (SZ/wer)

zur Startseite