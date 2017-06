Supermoto Spektakel vor malerischer Kulisse Großenhain erlebt am Wochenende wieder ein Supermoto-Highlight. Mehr als 200 Fahrer werden erwartet.

Tollkühne Sprünge, mutige Piloten, ein riesiges Fahrerlager, „Benzingespräche“ und jede Menge Action verspricht das Rennwochenende des Supermoto auf dem Großenhainer Flugplatz. © Thomas Riemer

Seit Donnerstag sind die „Bahnbauer“ auf dem Großenhainer Flugplatz am Werke. Denn das zweite Juni-Wochenende gehört hier den Supermoto-Fahrern und -Fans. Der Flugplatzkurs gehört zu den Klassikern im Kalender der Internationalen Deutschen Meisterschaften und gilt als schnellste Strecke der aktuellen Saison. Und nachdem vor zwei Jahren der völlig neugestaltete Offroadbereich integriert werden konnte, „sind die Fahrer des Lobes voll über Großenhain“, so Uwe Richter. Der Offroadbereich garantiert für ein absolutes Spektakel, ist 215 Meter lang und gespickt mit zwei Sprüngen, drei Anliegern und natürlich den unverzichtbaren Wellen. Nicht weniger anspruchsvoll sind die Streckenabschnitte auf dem Beton des Flug-Vorfeldes.

Uwe Richter ist Vorsitzender des MSC Großenhain, Ortsclub im ADAC Sachsen, der seit vielen Jahren das Event in der Röderstadt organisiert und ausrichtet. Das Gros der mehr als 60 Vereinsmitglieder wird über das ganze Wochenende auf den Beinen sein, um Fahrern, Betreuern und Zuschauern bestmögliche Bedingungen zu schaffen. Uwe Richter gesteht dabei, dass im Vorfeld der Druck schon recht groß sei, weil an so viele Dinge gleichzeitig gedacht werden muss – vom Strohballen bis zum Wasserbehälter. „Aber ein bisschen Routine ist inzwischen auch da“, sagt er schmunzelnd. Zwischendurch richtet sich sein Blick immer mal wieder zum Himmel. „Die Wetterprognose sieht für das Wochenende ja ganz gut aus“, so Uwe Richter. „Nicht zu heiß, und kaum Regen.“

Wobei: Das Wetter hat insbesondere den Zweiradpiloten in der Vergangenheit noch nie wirklich zu schaffen gemacht. Aus ganz Europa reisen sie auch in diesem Jahr an, mehr als 200 tollkühne Fahrer werden erwartet. Dabei wurden zu Saisonbeginn die Karten neu gemischt. Durch eine veränderte Klassenkennung – die sogenannte Grading-Liste – sind viele Fahrer in neue Leistungsklassen eingeteilt worden. Das verspreche noch mehr Spannung als in der Vergangenheit, hoffen die Experten. Die Piloten starten in den Stufen International (S1), National (S2), Pokal (S3), Amateure (S4), Einsteiger (S5) und Ü40 bei den Meisterschaften. Dazu kommt neu ein Junior-Cup für den Nachwuchs ab 8 Jahre. Eine weitere Neuheit: Erstmals wird eine Limitierung der Reifen für noch mehr Ausgeglichenheit in der Klasse S1 sorgen. „Die Besucher erwartet ein Rennwochenende mit allen Klassen und mehr als einem Dutzend Rennen“, versichern die Veranstalter.

Los geht es bereits am Sonnabend ab 9 Uhr mit dem Training. Ab 16.45 Uhr stehen bereits die ersten Rennen um Punkte und Platzierungen auf dem Programm. Am Abend lockt dann das Event „Flugplatz in Flammen“ neben der Rennpiste zu Unterhaltung, Feuerwerk, Show und natürlich der Gelegenheit zu den so beliebten „Benzingesprächen“.

Am Sonntag wird es dann auf der Strecke so richtig heiß. 10.30 Uhr werden die ersten Rennen in den nationalen Klassen gestartet. Ab 13.30 Uhr geht es dann unter anderem in die Wettbewerbe der S-Klassen. In den Pausen geben die Stars eine Autogrammstunde, und im Fahrerlager können die Fans den Mechanikern bei der Arbeit über die Schulter schauen.

Schirmherr der Großenhainer Veranstaltung ist übrigens Oberbürgermeister Sven Mißbach. Er wird das Event höchstpersönlich eröffnen – gemeinsam mit den Fahrern und den „Grid-Girls“, die die Teams mit betreuen.

zur Startseite