Handball Spektakel in zwei Akten Döbeln erlebt am Sonnabend die Finals um die Sachsenpokale. Bei den Frauen greift dabei die HSG Neudorf/Döbeln nach dem Pott.

Isabel Gebhardt (3) ist eine der Neudorf/Döbelner Spielerinnen, die sich in der Rückrunde enorm gesteigert haben und nun – wie auch Annika Raasch (9) – gegen den Radeberger SV den Sachsenpokal gewinnen wollen. © Dirk Westphal

Die Mitte des Freistaates ruft wieder einmal zu den Finals um die Pokale des Handballverbandes Sachsen. Und das bereits zum 13. Mal. In dieser Zeit standen die einheimischen Männer – immerhin Pokalsieger 2001 und 2003 – zweimal im Finale und die Frauen sogar dreimal (2007, 2008, 2015). Gewinne der begehrten Trophäe im Endspiel „Daheeme“ waren allerdings Fehlanzeige. Bis dieses Jahr? Denn am Sonnabend ab 18 Uhr unternimmt die Frauenmannschaft der HSG Neudorf/Döbeln gegen den Sachsenmeister Radeberger SV den vierten Versuch, vor heimischem Publikum den begehrten Pott zu erkämpfen.

Bereits drei Stunden vorher beginnt in der Stadtsporthalle das Pokalspektakel 2017 mit dem Endspiel der Männer. In diesem stehen sich der Pokalverteidiger SG Leipzig/Zwenkau und der neue Landesmeister HC Elbflorenz 2010 Dresden II gegenüber. Damit ist schon garantiert, dass die sicher wieder zahlreiche und tolle Zuschauerkulisse ein gutklassiges und vor allem spannendes Spiel geboten bekommt. Beide Kontrahenten legen Hauptaugenmerk auf spielerische Elemente und haben auch taktisch einiges zu bieten. In den Punktspielen waren die Dresdener zweimal die Besseren. Aber das wird die SG-Männer nicht beeindrucken. Die Ausgangslage erscheint für beide Teams gleich. Die Entscheidung fällt in diesem einen Spiel und da kommt es darauf an, hellwach und hoch konzentriert das eigene Konzept umzusetzen. Die Saisonleistungen in den Punktspielen können deshalb in der Vorschau nur ein kleiner Fingerzeig sein, denn bekanntlich besitzen Pokalspiele eigene Gesetze. Die Elbflorenzer müssen sich dabei als neuer Meister mit der Favoritenrolle abfinden und sie werden mit dieser sicher keine Probleme haben. Es spricht einiges dafür, dass sie das Double schaffen können. Allerdings wird der Pokalverteidiger energischen Widerstand leisten und seine Chance konsequent suchen. Für den Pokalgewinner geht es dann noch in heimischer Halle gegen den Qualifikationssieger der Oberliga um die Teilnahme am DHB-Amateurpokal 2017/18. Der Kontrahent wird noch ausgespielt und der Austragungstermin im Dezember 2017 noch festgelegt.

Auch bei den Frauen hat sich mit dem Radeberger SV der Pokalverteidiger erneut bis ins Endspiel durchgesetzt und trifft auf die heimische HSG Neudorf/Döbeln. Die sportliche Entwicklung der Radebergerinnen in ihrem zweiten Sachsenligajahr hat imponiert und mit dem Zweikampf mit der HSG Riesa/Oschatz um den Landesmeistertitel schon die Krönung gefunden. Nun peilt die Sieben auch noch die Pokalverteidigung an. Mehr an sportlichem Erfolg geht nicht. Damit sind die RSV-Frauen auch als Favorit in diesem Finale anzusehen. Spielpartner HSG Neudorf/Döbeln wird vor heimischer Kulisse allerdings alles daran setzen, den Radebergerinnen den erneuten Triumph zu verwehren. Für die HSG ist die Finalteilnahme nach einer durchwachsenen und nicht immer überzeugenden Saison schon ein großer Erfolg. Im abgelaufenen Spieljahr konnten gegen Radeberg zwar keine Punkte geholt werden, aber das ist sicher zu korrigieren. Dafür muss aber alles ganz optimal laufen und eine überdurchschnittliche Leistung gebracht werden. In ihren bisherigen Finalteilnahmen in eigener Halle musste sich die HSG aber stets einer spielerisch besseren Mannschaft beugen und es spricht vieles dafür, dass das auch in diesem Endspiel so sein wird. Bange machen gilt für Neudorf/Döbeln aber auch nicht, denn die Truppe besitzt Potenzial und ist an einem guten Tag in der Lage, jeden Gegner in Bedrängnis zu bringen. Damit das passiert, wird sich Trainer Daniel Reddiger einiges einfallen lassen, um den Radeberger SV zu überraschen. Die Pokalsiegerinnen spielen eine Woche nach dem Finale zu Hause gegen den Drittligisten SC Markranstädt um die Teilnahme an der 1. Runde im DHB-Pokal 2017/18.

Sachsenpokalfinale Männer:

15 Uhr: SG Leipzig/Zwenkau - HC Elbflorenz 2006 II

Sachsenpokalfinale Frauen:

18 Uhr: Radeberger Sportverein - HSG Neudorf/Döbeln

