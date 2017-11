Spektakel auf Schotter Bei der 20. Lausitz-Rallye gibt es ab Donnerstag wieder viel Neues – und eine besondere Premiere.

Copilot Christian Doerr (l.) und Klubboss Wolfgang Rasper. © André Schulze

Dieses Jubiläum hat es in sich. Die Fahrer sind bei der Lausitz-Rallye ja schon einiges gewöhnt. Aber bei der 20. Auflage geht es von Donnerstag bis Sonnabend echt zur Sache. Beinahe 168 Kilometer liegen vor ihnen, gut 80 Prozent davon auf Schotter. Außerdem müssen sie sich wieder mal auf einige Änderungen einstellen: Neu ist beispielsweise das Rallyezentrum am Spreeschlösschen auf der Spreeinsel in Uhyst. Da starten die Piloten, und dorthin kehren sie auch zurück.

Anders ist ebenfalls der Streckenverlauf. „Die meisten Rallyes haben immer den gleichen Kurs, dasselbe Profil“, betont Beifahrer Christian Doerr aus Dresden. Er sitzt neben Pilot Matthias Kahle aus Görlitz. Beide gehen als Titelverteidiger ins Heimrennen. „In der Lausitz ist es jedes Jahr neu“, macht Doerr den Unterschied deutlich. Da passen die Ausrichter die Piste immer wieder an die sich ändernde Tagebaulandschaft an . „Das macht neben dem Schotter den Reiz der Veranstaltung aus.“

Der Untergrund verlangt den Startern alles ab. „Rallyemeister werden auf Schotter gemacht“, meint Doerr. „Deshalb sind die Skandinavier so stark.“ Er rechnet damit, dass der Norweger Anders Gröndal, der in der Lausitz von 2013 bis 2015 dreimal hintereinander gewonnen hat, dieses Mal wieder der härteste Widersacher ist.

Doerr freut sich genauso auf den Endlauf um die Europameisterschaft der historischen Rennwagen. Erstmals fahren sie bei dieser Rallye mit und bestreiten dann gleich das EM-Finale in der Lausitz. „Das ist schon ungewöhnlich“, sagt er. „Normalerweise sehe ich diese Fahrzeuge nur noch im Museum oder auf Präsentationen. Die Kisten, die über den Schotter rasen, kosten richtig Schotter.“ Alfa Romeo, Ford Sierra, Lada, Porsche und 312er-Wartburg gehören zu den Marken und Modellen.

Laut Cheforganisator Wolfgang Rasper stehen die Namen von 94 Teilnehmern aus 17 Ländern in den Meldelisten. Sein Rallye-Büro steht in Boxberg. Auch das ist neu.

