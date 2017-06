Spektakel am Großteich Zum 32. Mal lädt der SV Aufbau Deutschbaselitz zum großen Volkssport-Pfingstsonntag ein.

Der Sportverein Aufbau Deutschbaselitz lädt alle Interessierten zum 32. Pfingst- Volkssport-Sonntag am 4. Juni in das Sport- und Freizeitzentrum Deutschbaselitz an den Großteich ein. Das Motto hieß und heißt immer noch: „Den Spaß am Sport kann uns keiner nehmen!“ Ab 10 Uhr beginnen 16 Fußballmannschaften und acht Volleyball-Teams mit ihren Feiertags-Mammut-Turnieren, die dann gegen 17.30 Uhr ihren Sieger gefunden haben.

Dieses Jahr werden wieder Kahnfahrten angeboten: Beginn 10 Uhr, je nach Bedarf. Um 13 Uhr starten Kutschfahrten, der Pokal-Kegel-Volkssportwettkampf und die große Tombola – mit den zwei Ballonfahrten und einem Tandem-Fallschirmsprung als Hauptgewinne. Gegen 17 Uhr steigt das Supercup-Finale im Fußball. Der Tag klingt danach beim geselligen Beisammensein aus. Die Verpflegung wird natürlich von fleißigen Helfern abgesichert. Der Veranstalter freut sich auf regen Besuch. (SZ)

