Speedminton im Dunkeln

Im vorigen Jahr war es die Kissenschlacht, die zur Einkaufsnacht im November vielen Gästen in fester Erinnerung geblieben ist. In diesem Jahr wird – passend zum Thema Lichtzauber – Nacht-Speedminton gespielt. 2009 hatte Sport Ruscher diesen neuen Trendsport mit fluoreszierenden Schlägern in Großenhain eingeführt. Im Stadtpark wird seitdem diese Art Badminton gespielt. Zur Einkaufsnacht am 4. November kann man ab 20.30 Uhr Nacht-Speedminton auf dem Kirchplatz ausprobieren. Eine Anmeldung ist laut Kerstin Labitzke von Großenhain aktiv nicht erforderlich.

Zwei Tänzerinnen werden mit Lichtspielen Stimmung in die Einkaufsnacht bringen, die 18 Uhr beginnt. Auch Feuerengel Gabriel aus Dresden ist dabei. Als kleines Dankeschön für einen Einkauf halten laut Kerstin Labitzke einige Geschäfte Knicklichter und Leuchtstäbe als „Giveaways“ bereit. Damit werden auch die Kinder überrascht, die am Lampionumzug mit dem Nachwuchs-Spielmannszug aus Zabeltitz um 18.30 Uhr ab dem Dianabrunnen teilnehmen.

Museumspädagogin Astrid Withulz lädt zu einer märchenhaften Museumsnacht ins Haus am Kirchplatz ein. Dafür ist für die Sechs- bis 12-Jährigen eine Anmeldung bis 30. Oktober erforderlich. In der Preuskerbücherei wird bei Kerzenschein geschmökert und gebastelt, um 19 und 20 Uhr werden in einer Lichterhöhle Geschichten vorgelesen. Die Marienkirche präsentiert sich bis 20.30 Uhr als Ort der Stille.

Neben Rabatt-Aktionen in den Geschäften werden als stimmungsvoller Anziehungspunkt auch die öffentlichen Gebäude wie Rathaus, Kirche und Schloss angestrahlt. „Es gibt diesmal keine Feuershow als Abschluss“, so Kerstin Labitzke, „sondern eine LED- und Lasershow auf der Hauptmarktbühne“. Dafür konnte Eventmanager Raik Ruscher gewonnen werden.

