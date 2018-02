Speed mit Verlängerung

Dank der sieben Millimeter langen Kurzspikes driften die Speedway-Maschinen von Ronny Weis (vorn) und Richard Geyer mühelos über das Eis. Foto: kairospress © kairospress

Bei solchen Geschwindigkeiten würde selbst den Eishockey-Profis der Dresdner Eislöwen schwindlig werden. Die Eishalle der Energieverbund-Arena erlebte am Sonntag eine vergleichsweise ungewohnte Geräuschkulisse – dominiert von dröhnenden Motoren.

Das sechste und damit zugleich finale Rennen um den 6. Pro-Tec-Cup im Eisspeedway zog mehrere Hundert Fans an. Die kamen nicht nur deshalb auf ihre Kosten, weil die Lokalmatadoren vom MC Icedrift Meißen den Gesamtsieg in der Königsklasse für 500-ccm-Jawa-Maschinen den Gesamtsieg unter sich ausmachten. Ronny Weis, zugleich Organisator der Serie, sicherte sich den Tagessieg vor seinem Stiefsohn Richard Geyer. In der Gesamtwertung war die Reihenfolge genau umgekehrt, ein Punkt mehr gab den Ausschlag für den 18-jährigen Draufgänger. Jeweils Dritter wurde der Russe Sergej Malischew.

„Ich hatte am Tag vorher beim Rennen in Chemnitz im Finale technische Probleme, wurde deshalb nur Dritter. Dort habe ich wohl den Gesamtsieg verschenkt“, haderte Routinier Weis kurz, bilanzierte dann aber zufrieden: „Eine Topveranstaltung. Noch nie war es so knapp und damit spannend in allen Klassen.“ Gesamt-Triumphator Richard Geyer sackte zwar für den Gewinn keine Prämie ein, dafür ein komplettes Chassis.

Weis und seine Mitstreiter werden die sechste Auflage von „Speedway on Ice“ auswerten und spätestens im Sommer die Fixpunkte für eine weitere Auflage abstecken. „Wir werden mit den Hallenbetreibern sprechen, Termine abgleichen. Wir hoffen natürlich sehr, dass wir auch wieder in Dresden antreten können, das ist gewissermaßen unsere Heimhalle“, sagt Weis.

Der will jedoch die aktuellen Witterungsbedingungen nutzen und die Eis-Speedway-Saison mit einem Freiluft-Event noch verlängern. „Im Waldbad Oberau bei Meißen ist die Eisdecke derzeit elf Zentimeter dick. Wenn es in den nächsten Tagen beständig so kalt bleibt und die Schicht noch dicker wird, dann werden wir dort kurzfristig am 3. März noch eine Veranstaltung mit allen Beteiligten des Pro-Tec-Cups durchziehen“, versichert Weis. Interessierte sollten sich dabei spätestens am Freitag auf der Homepage informieren.

