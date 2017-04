Speed-Dating für die Digitalisierung Die Politik redet über Digitalisierung – die Wirtschaft handelt. Ein neuer Verbund hilft Mittelständlern auf die Sprünge. Entiretec aus Dresden ist einer der Partner.

Wenn auch virtuell: Den Blick in die Zukunft hat diese Roadshow-Teilnehmerin vielen Mittelständlern voraus. Von München (Foto) über Leipzig bis Hamburg will das neue Firmenbündnis Mut machen, die Digitalisierung anzugehen. © Entiretec / Koester Foto

In einem glasüberdachten Saal in Leipzig hantieren, an einem sonnigen Apriltag, Männer in blauen Anzügen und Frauen in blauen Kostümchen mit rohen Spaghetti, Klebeband und Schaumzuckerwürfeln. Ein kurioser und faszinierender Wettkampf zugleich. Jeder will den höchsten Nudelturm bauen, doch die Grüppchen kennen sich untereinander kaum. Das Beste am Experiment: Vierjährige Kita-Kinder schlagen dabei Business-Schüler und Unternehmen um Längen. Weil sie unbefangen ausprobieren, statt ewig Pläne zu zeichnen.

So klingt auch die Botschaft des Nachmittags, zu dem die „Innovation alliance“ eingeladen hat: Ein neuer Verbund von bundesweit zwölf Unternehmen mit 2 500 Mitarbeitern, gegründet im Herbst vorigen Jahres, um dem Mittelstand Türen in die Welt der Digitalisierung zu öffnen. Als einziger Partner im Osten gehört der Dresdner Softwareberater Entiretec zur Allianz – ein Unternehmen mit 90 Mitarbeitern, knapp elf Millionen Jahresumsatz und Niederlassungen in Hongkong, Dubai, New York und der Schweiz. 2009 war Geschäftsführer Thomas Herrmann zu „Sachsens Unternehmer des Jahres“ gekürt worden.

Dieser Tage ist Entiretec mit der „Innovation alliance“ auf „Roadshow“: Sechs Termine in sechs Städten, auch in Leipzig, rund 60 Gäste sind dabei. „Wege statt Visionen“ so der Titel. Alles dreht sich um die stockende Digitalisierung im Mittelstand. „Die Digitalisierung ist ein Scheinriese“, sagt Olaf Lindenau vom Telekommunikationsriesen Cisco. Bei vielen Unternehmern alten Schlags herrsche Verunsicherung, die die Allianz abbauen wolle. Um das Anliegen deutlich zu machen, haben die Organisatoren ein mannsgroßes quietschorange-farbenes Plüsch-“d“ aufgebaut und verteilen Mini-Versionen an Gäste.

Redner aller zwölf Allianzpartner stellen fünf Minuten ihre Patentlösungen vor – eine Art Speed-Dating für die Digitalisierung. Entiretec präsentiert sein virtuelles Spinnennetz für Großveranstaltungen, das in der Lage ist, Abertausende Gäste, Teilnehmer, Organisatoren und Journalisten zielgruppengenau übers Handy auf dem Laufenden zu halten. Ihr Titel: „Connected Arena“. Zu den Biathlon-Weltmeisterschaften 2014 in Antholz und Ruhpolding haben sie für bis zu 60 000 Fans, Athleten, Pressevertreter, Sponsoren, Partner und Mitarbeiter ein solches intelligentes Netzwerk installiert. Wer sich mit seinem Passwort für das Wlan anmeldete, bekam Informationen zugespielt, die er gerade brauchen konnte, erzählt Vertriebler Tilo Böhme. Egal, ob bei Sportevents, Messen oder anderen Großveranstaltungen – solche vernetzten Arenen seien vielerorts möglich.

Ähnlich tickt Inforsacom Logicalis: Der Frankfurter IT-Anbieter hat einen Zoo mit einem Wlan-Netz ausgestattet. Ein Familienvater hat damit alle Antworten für seine drängenden Kinder über das Paarungsverhalten der Giraffen parat – sie werden ihm aufs Handy gespielt, weil das System weiß, dass er gerade vor dem Savannen-Gehege steht. Auch wird ihm der kürzeste Weg zum nächsten Eisstand angezeigt. Der Zoo sieht dafür anhand der Bewegungsprofile, wo sich seine Besucher herumtreiben, was er ihnen anbieten kann und wie er seine mobilen Kassen zum besten Ort bringt.

Die Show der „Innovation alliance“ ist gut gemeint, fühlt sich aber zuweilen wie eine Verkaufsveranstaltung an. Spannend sind viele Projekte dennoch. Sie handeln von 3-D-Brillen für Auto-Zulieferer, von digitalen Vertragssignaturen und abgeschotteten Datenclouds für Maschinenparks.

Professor Nicolas Burkhardt, Chef der Beratungsagentur Kopfspringer, erzählt das Beispiel des Ex-Fotoriesen Kodak. Dessen Entwickler Steven Sasson hatte schon 1975 die erste Digitalkamera konstruiert – doch die Konzernspitze winkte ab und setzte weiter auf analoge Bilder. Heute ist Kodak aus der Fotobranche verschwunden.

Innovativer denkt der Fleisch- und Wurstproduzent Rügenwalder Mühle: Er hat früh auch vegetarische Produkte auf den Markt gebracht. Heute seien fünf der Top-10-Produkte des Familienbetriebs vegetarisch. „Digitalisierung“, sagt Burkhardt, „beginnt im Kopf.“ Und sie endet im Magen.

zur Startseite