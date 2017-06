Speed-Bewerbung in der Dresdner City Die Klinik Bavaria eröffnet am Sonnabend eine Anlaufstelle für potenzielle Mitarbeiter. Dort gibt es aber noch mehr als Beratung.

Sebastian Mühne gibt Wissen im Trainingszentrum weiter.

Denise Linke (l.) und Cindy Steglich arbeiten im neuen Servicecenter.

Eine Urkunde vom Berufsabschluss reicht. Mehr müssen potenzielle Mitarbeiter nicht mitbringen in das neue Servicecenter der Klinik Bavaria Kreischa, das an diesem Sonnabend in der Dresdner City eröffnet. Direkt über einem großen Schuhgeschäft in der Prager Straße bietet das Unternehmen jetzt eine Anlaufstelle für Bewerber an. „Sie liegt zentraler, man erreicht mehr Leute. Wir wollen hier über Berufe und Ausbildungsmöglichkeiten an der Klinik Bavaria informieren“, erklärt Cindy Steglich vom neuen Servicecenter.

Mit zwei weiteren Klinik-Mitarbeiterinnen berät sie dort Besucher und führt – wenn erwünscht – gleich vor Ort ein erstes Bewerbungsgespräch. Schnell und unkompliziert sollen Fragen beantwortet und – wenn es passt – gleich ein Hospitationsvertrag geschlossen werden. Damit können die Bewerber in der Klinik in ihr mögliches neues Arbeitsumfeld hineinschnuppern. Wer sich empfiehlt und dort arbeiten will, hat gute Chancen auf die jeweilige Stelle.

Die Klinik Bavaria sucht Personal und geht dabei neue Wege. Vor allem in der Gesundheits-, Kranken- und Kinderkrankenpflege sowie der Altenpflege gebe es Handlungsbedarf. Um qualifizierte Mitarbeiter und mehr Interessierte für Ausbildungsplätze zu finden, hatte das Unternehmen bereits ein Gewinnspiel ausgelobt, bei dem man Reisen gewinnen kann (SZ berichtete). War diese Aktion aber zeitlich begrenzt, wird mit dem Servicecenter nun ein dauerhafter Anlaufpunkt geschaffen.

Dass dieser ausgerechnet in der zweiten Etage des Bürogebäudes in der Prager Straße 3 eröffnet, hängt mit dem Trainingszentrum der Klinik Bavaria für Mitarbeiter zusammen. Denn das befindet sich direkt neben dem neuen Center – auf demselben Flur. Die anderen Räume standen leer. Eine Kooperation auf kurzem Weg bot sich an.

Hier gibt es mehrere Seminar- und auch Übungsräume mit Puppen, die von Krankenschwester, Pflegern und vor allem auch von Ärzten gerne genutzt werden – für das Training in verschiedenen Tätigkeitsbereichen. Blut abnehmen kann hier zum Beispiel genauso geübt werden wie die Pflege von Patienten auf der Intensivstation. „Das dient auch der zusätzlichen Qualitätsicherung in der Klinik“, sagt Sebastian Mühne.

Der 43-jährige Pirnaer ist sogenannter Skills-Trainer, steht bei den Übungseinheiten mit Rat und Tat zur Seite. Seit der Eröffnung der Trainingstätte Anfang 2016 schulte Mühne rund 750 Teilnehmer. Künftig wird er aber auch Pflegern, Medizinern und Azubis Wissen weitergeben, die bisher nicht in der Kreischaer Klinik arbeiten, sich jedoch fortbilden, Notfallszenarien üben oder vor Prüfungen trainieren wollen. Den Fachpfleger für Anästhesie und Intensivmedizin kann man dann quasi buchen. Das Bavaria-Team stellt die neuen Räume am Sonnabend zwischen 10 und 16 Uhr vor. Zudem gibt es kostenlos Eis – und ein Fahrsicherheitstraining zu gewinnen.

